Шойгу: Запад попытался сорвать форум «Армия-2023»

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, шойгу сергей
Запад безуспешно пытался сорвать форум «Армия-2023», заявил Сергей Шойгу Фото:

Запад предпринимал попытки сорвать Международный военно-технический форум «Армия-2023», проводимый Минобороны РФ. Об этом рассказал российский министр обороны Сергей Шойгу, отметив, что данные попытки оказались безуспешными.

«Нам известно о беспрецедентных попытках Запада сорвать форум, проводимый под эгидой Минобороны России. Ваше участие (Шойгу обращался к иностранным партнерам на мероприятии — прим. URA.RU) в нем — яркое подтверждение провала этих деструктивных усилий», — сказал Сергей Шойгу во время Московской конференции по международной безопасности. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24».

«Армия 2023» проходит в Подмосковье (Кубинка). Всего форум посетят 69 иностранных делегаций. Во время форума президент РФ Владимир Путин отмечал, что страна открыта к международному сотрудничеству в военной сфере.

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Запад предпринимал попытки сорвать Международный военно-технический форум «Армия-2023», проводимый Минобороны РФ. Об этом рассказал российский министр обороны Сергей Шойгу, отметив, что данные попытки оказались безуспешными. «Нам известно о беспрецедентных попытках Запада сорвать форум, проводимый под эгидой Минобороны России. Ваше участие (Шойгу обращался к иностранным партнерам на мероприятии — прим. URA.RU) в нем — яркое подтверждение провала этих деструктивных усилий», — сказал Сергей Шойгу во время Московской конференции по международной безопасности. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24». «Армия 2023» проходит в Подмосковье (Кубинка). Всего форум посетят 69 иностранных делегаций. Во время форума президент РФ Владимир Путин отмечал, что страна открыта к международному сотрудничеству в военной сфере.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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