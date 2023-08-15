Шойгу: Запад попытался сорвать форум «Армия-2023» 15 августа 2023 в 12:31 Размер текста - 17 + Запад безуспешно пытался сорвать форум «Армия-2023», заявил Сергей Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запад предпринимал попытки сорвать Международный военно-технический форум «Армия-2023», проводимый Минобороны РФ. Об этом рассказал российский министр обороны Сергей Шойгу, отметив, что данные попытки оказались безуспешными. «Нам известно о беспрецедентных попытках Запада сорвать форум, проводимый под эгидой Минобороны России. Ваше участие (Шойгу обращался к иностранным партнерам на мероприятии — прим. URA.RU) в нем — яркое подтверждение провала этих деструктивных усилий», — сказал Сергей Шойгу во время Московской конференции по международной безопасности. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24». «Армия 2023» проходит в Подмосковье (Кубинка). Всего форум посетят 69 иностранных делегаций. Во время форума президент РФ Владимир Путин отмечал, что страна открыта к международному сотрудничеству в военной сфере. Запад предпринимал попытки сорвать Международный военно-технический форум «Армия-2023», проводимый Минобороны РФ. Об этом рассказал российский министр обороны Сергей Шойгу, отметив, что данные попытки оказались безуспешными. «Нам известно о беспрецедентных попытках Запада сорвать форум, проводимый под эгидой Минобороны России. Ваше участие (Шойгу обращался к иностранным партнерам на мероприятии — прим. URA.RU) в нем — яркое подтверждение провала этих деструктивных усилий», — сказал Сергей Шойгу во время Московской конференции по международной безопасности. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24». «Армия 2023» проходит в Подмосковье (Кубинка). Всего форум посетят 69 иностранных делегаций. Во время форума президент РФ Владимир Путин отмечал, что страна открыта к международному сотрудничеству в военной сфере. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям