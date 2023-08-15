Шойгу: Запад попытался сорвать форум «Армия-2023»

Запад предпринимал попытки сорвать Международный военно-технический форум «Армия-2023», проводимый Минобороны РФ. Об этом рассказал российский министр обороны Сергей Шойгу, отметив, что данные попытки оказались безуспешными.
«Нам известно о беспрецедентных попытках Запада сорвать форум, проводимый под эгидой Минобороны России. Ваше участие (Шойгу обращался к иностранным партнерам на мероприятии — прим. URA.RU) в нем — яркое подтверждение провала этих деструктивных усилий», — сказал Сергей Шойгу во время Московской конференции по международной безопасности. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24».
«Армия 2023» проходит в Подмосковье (Кубинка). Всего форум посетят 69 иностранных делегаций. Во время форума президент РФ Владимир Путин отмечал, что страна открыта к международному сотрудничеству в военной сфере.
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