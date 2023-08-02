Spiegel: у ЧВК «Вагнер» есть шанс укрепить влияние России в Нигере

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка военнослужащих для участия в спецоперации. Челябинск, армия, военные, военнослужащие, бойцы, военная форма, солдат, вс рф, контрактники, добровольческий батальон, южноуралец
ЧВК «Вагнер» может зайти в Нигер для укрепления влияния России, отметил Кэмерон Хадсон Фото:

ЧВК «Вагнер» может зайти в Нигер, где раннее был свергнуть президент страны в результате государственного переворота. Об этом заявил американский эксперт по африканскому региону Кэмерон Хадсон, отметив, что Россия таким образом может укрепить власть в регионе.

«Неделю назад Нигер все еще был близким демократическим союзником Вашингтона, Парижа, Брюсселя и Берлина. Для России и основателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина было бы большой моральной победой перевести такую страну из одного блока в другой», — заявил Кэмерон Хадсон, его слова приводит газета Spiegel.

Хадсон отметил, что переворот в Нигере вряд ли спонсировался из России. Однако на данный момент он представляет прекрасную возможность РФ. Изменение соотношения политических сил в регионе станет провалом для Запада, который долгие годы тратил деньги на поддержку страны.

Ранее в Нигере произошел государственный переворот. Был свергнут президент страны. В ООН осудили данный факт. Спустя несколько дней Африканский союз призвал военных восстановить конституционную власть за 15 дней. Союз также осудил мятеж, передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ЧВК «Вагнер» может зайти в Нигер, где раннее был свергнуть президент страны в результате государственного переворота. Об этом заявил американский эксперт по африканскому региону Кэмерон Хадсон, отметив, что Россия таким образом может укрепить власть в регионе. «Неделю назад Нигер все еще был близким демократическим союзником Вашингтона, Парижа, Брюсселя и Берлина. Для России и основателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина было бы большой моральной победой перевести такую страну из одного блока в другой», — заявил Кэмерон Хадсон, его слова приводит газета Spiegel. Хадсон отметил, что переворот в Нигере вряд ли спонсировался из России. Однако на данный момент он представляет прекрасную возможность РФ. Изменение соотношения политических сил в регионе станет провалом для Запада, который долгие годы тратил деньги на поддержку страны. Ранее в Нигере произошел государственный переворот. Был свергнут президент страны. В ООН осудили данный факт. Спустя несколько дней Африканский союз призвал военных восстановить конституционную власть за 15 дней. Союз также осудил мятеж, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...