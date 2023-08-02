Spiegel: у ЧВК «Вагнер» есть шанс укрепить влияние России в Нигере

02 августа 2023 в 22:17 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнер» может зайти в Нигер для укрепления влияния России, отметил Кэмерон Хадсон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ЧВК «Вагнер» может зайти в Нигер, где раннее был свергнуть президент страны в результате государственного переворота. Об этом заявил американский эксперт по африканскому региону Кэмерон Хадсон, отметив, что Россия таким образом может укрепить власть в регионе. «Неделю назад Нигер все еще был близким демократическим союзником Вашингтона, Парижа, Брюсселя и Берлина. Для России и основателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина было бы большой моральной победой перевести такую страну из одного блока в другой», — заявил Кэмерон Хадсон, его слова приводит газета Spiegel . Хадсон отметил, что переворот в Нигере вряд ли спонсировался из России. Однако на данный момент он представляет прекрасную возможность РФ. Изменение соотношения политических сил в регионе станет провалом для Запада, который долгие годы тратил деньги на поддержку страны. Ранее в Нигере произошел государственный переворот. Был свергнут президент страны. В ООН осудили данный факт. Спустя несколько дней Африканский союз призвал военных восстановить конституционную власть за 15 дней. Союз также осудил мятеж, передает RT.

ЧВК «Вагнер» может зайти в Нигер, где раннее был свергнуть президент страны в результате государственного переворота. Об этом заявил американский эксперт по африканскому региону Кэмерон Хадсон, отметив, что Россия таким образом может укрепить власть в регионе. «Неделю назад Нигер все еще был близким демократическим союзником Вашингтона, Парижа, Брюсселя и Берлина. Для России и основателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина было бы большой моральной победой перевести такую страну из одного блока в другой», — заявил Кэмерон Хадсон, его слова приводит газета Spiegel. Хадсон отметил, что переворот в Нигере вряд ли спонсировался из России. Однако на данный момент он представляет прекрасную возможность РФ. Изменение соотношения политических сил в регионе станет провалом для Запада, который долгие годы тратил деньги на поддержку страны. Ранее в Нигере произошел государственный переворот. Был свергнут президент страны. В ООН осудили данный факт. Спустя несколько дней Африканский союз призвал военных восстановить конституционную власть за 15 дней. Союз также осудил мятеж, передает RT.