Кадыров показал уничтожение дронами позиций наводчиков ВСУ. Видео

21 августа 2023 в 00:05 Размер текста - 17 +

Дроны МО РФ уничтожили позиции ВСУ на клещеевском направлении Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры, на которых российские солдаты с помощью дронов уничтожают замаскированные позиции наводчиков Украины на клещеевском направлении. Политик опубликовал видео в telegram-канале. «Специалисты вычислили замаскированные позиции украинских наводчиков. Затем их уничтожили с помощью дронов», — написал Кадыров в Telegram. По его словам, обстановка в этом районе полностью контролируется российскими солдатами. Ранее URA.RU писало, что военнослужащие РФ уничтожили две украинские боевые машины в районе Андреевки в ДНР с помощью дронов. Также они нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины.

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры, на которых российские солдаты с помощью дронов уничтожают замаскированные позиции наводчиков Украины на клещеевском направлении. Политик опубликовал видео в telegram-канале. «Специалисты вычислили замаскированные позиции украинских наводчиков. Затем их уничтожили с помощью дронов», — написал Кадыров в Telegram. По его словам, обстановка в этом районе полностью контролируется российскими солдатами. Ранее URA.RU писало, что военнослужащие РФ уничтожили две украинские боевые машины в районе Андреевки в ДНР с помощью дронов. Также они нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины.