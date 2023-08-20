Дроны МО РФ уничтожили позиции ВСУ на клещеевском направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры, на которых российские солдаты с помощью дронов уничтожают замаскированные позиции наводчиков Украины на клещеевском направлении. Политик опубликовал видео в telegram-канале.
«Специалисты вычислили замаскированные позиции украинских наводчиков. Затем их уничтожили с помощью дронов», —
Ранее URA.RU писало, что военнослужащие РФ уничтожили две украинские боевые машины в районе Андреевки в ДНР с помощью дронов. Также они нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины.
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