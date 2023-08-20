20 августа 2023

Кадыров показал уничтожение дронами позиций наводчиков ВСУ. Видео

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Дроны. stock, бпла, беспилотник, stock, бла,  дрон
Дроны МО РФ уничтожили позиции ВСУ на клещеевском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры, на которых российские солдаты с помощью дронов уничтожают замаскированные позиции наводчиков Украины на клещеевском направлении. Политик опубликовал видео в telegram-канале.

«Специалисты вычислили замаскированные позиции украинских наводчиков. Затем их уничтожили с помощью дронов», — написал Кадыров в Telegram. По его словам, обстановка в этом районе полностью контролируется российскими солдатами.

Ранее URA.RU писало, что военнослужащие РФ уничтожили две украинские боевые машины в районе Андреевки в ДНР с помощью дронов. Также они нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры, на которых российские солдаты с помощью дронов уничтожают замаскированные позиции наводчиков Украины на клещеевском направлении. Политик опубликовал видео в telegram-канале. «Специалисты вычислили замаскированные позиции украинских наводчиков. Затем их уничтожили с помощью дронов», — написал Кадыров в Telegram. По его словам, обстановка в этом районе полностью контролируется российскими солдатами. Ранее URA.RU писало, что военнослужащие РФ уничтожили две украинские боевые машины в районе Андреевки в ДНР с помощью дронов. Также они нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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