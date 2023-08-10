Российские дроны поразили опорный пункт и бронетехнику ВСУ в ДНР

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Вооруженные силы Украины. stock, военные, украина, бмд, ВСУ, stock
Украинская бронетехника попала под удар российских дронов, заявил Вадим Астафьев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Дроны ВС РФ успешно уничтожили две украинские БМП в районе Андреевки в ДНР и нанесли удар по опорному пункту ВСУ. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«FPV-дронами поражены две БМП украинских войск в районе Андреевки», — передает слова Астафьева РИА Новости. Он добавил, что также был нанесен удар по опорному пункту и группе пехоты противника в районе населенного пункта Красное. Благодаря артиллерийским расчетам, были уничтожены пять БМП и БТР противника на соледаро-артемовском направлении, заключил Астафьев.

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Дроны ВС РФ успешно уничтожили две украинские БМП в районе Андреевки в ДНР и нанесли удар по опорному пункту ВСУ. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. «FPV-дронами поражены две БМП украинских войск в районе Андреевки», — передает слова Астафьева РИА Новости. Он добавил, что также был нанесен удар по опорному пункту и группе пехоты противника в районе населенного пункта Красное. Благодаря артиллерийским расчетам, были уничтожены пять БМП и БТР противника на соледаро-артемовском направлении, заключил Астафьев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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