Российские дроны поразили опорный пункт и бронетехнику ВСУ в ДНР

Украинская бронетехника попала под удар российских дронов, заявил Вадим Астафьев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Дроны ВС РФ успешно уничтожили две украинские БМП в районе Андреевки в ДНР и нанесли удар по опорному пункту ВСУ. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
«FPV-дронами поражены две БМП украинских войск в районе Андреевки», — передает слова Астафьева РИА Новости. Он добавил, что также был нанесен удар по опорному пункту и группе пехоты противника в районе населенного пункта Красное. Благодаря артиллерийским расчетам, были уничтожены пять БМП и БТР противника на соледаро-артемовском направлении, заключил Астафьев.
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