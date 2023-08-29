В Воронежской области двух человек госпитализировали с сибирской язвой

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Состояние мужчины оцениваются как средней степени тяжести Фото:

В Воронежской области госпитализировали двух человек, заразившихся сибирской язвой. Об этом сообщил представитель департамента здравоохранения региона.

«На данный момент в инфекционном центре при больнице скорой медицинской помощи №8 проходят лечение два пациента», — рассказал представитель РИА Новости. Он добавил, что состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести с положительной динамикой. Его сестру госпитализировали из-за подъема температуры, по данным первичных анализов, заболевание не подтвердилось.

Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения сибирской язвой под Воронежем 21 августа. Власти ввели ограничительные мероприятия в Панинском районе региона. URA.RU рассказывало, что такое сибирская язва, и чем она опасна. Второй очаг заболевания обнаружили в мясе на рынке в городе 22 августа. Территорию в радиусе двух километров вокруг него признали неблагополучным пунктом и установили карантин.

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В Воронежской области госпитализировали двух человек, заразившихся сибирской язвой. Об этом сообщил представитель департамента здравоохранения региона. «На данный момент в инфекционном центре при больнице скорой медицинской помощи №8 проходят лечение два пациента», — рассказал представитель РИА Новости. Он добавил, что состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести с положительной динамикой. Его сестру госпитализировали из-за подъема температуры, по данным первичных анализов, заболевание не подтвердилось. Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения сибирской язвой под Воронежем 21 августа. Власти ввели ограничительные мероприятия в Панинском районе региона. URA.RU рассказывало, что такое сибирская язва, и чем она опасна. Второй очаг заболевания обнаружили в мясе на рынке в городе 22 августа. Территорию в радиусе двух километров вокруг него признали неблагополучным пунктом и установили карантин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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