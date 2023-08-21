Роспотребнадзор подтвердил случай заражения сибирской язвой под Воронежем

21 августа 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

В лаборатории подтвердили заражение сибирской язвой в Воронежской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Воронежской области заболел сибирской язвой. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, подтвердив сообщения о возникновении очага заболевания. «В Панинском муниципальном районе Воронежской области зарегистрирован случай заболевания человека сибирской язвой. Болезнь возникла при контакте с тушей зараженного животного», — сообщили в Роспотребнадзоре . Отмечается, что случай заражения был лабораторно подтвержден. После этого в области стали собирать данные с почвы рядом с местом заражения. В Роспотребнадзоре сообщили, что ситуация с сибирской язвой в Воронежской области находится под контролем. На данный момент в двух районах Воронежской области введен карантин. Территории, которые находятся в двух километрах от очага заболевания, признаны неблагополучными, передает MK .

Житель Воронежской области заболел сибирской язвой. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, подтвердив сообщения о возникновении очага заболевания. «В Панинском муниципальном районе Воронежской области зарегистрирован случай заболевания человека сибирской язвой. Болезнь возникла при контакте с тушей зараженного животного», — сообщили в Роспотребнадзоре. Отмечается, что случай заражения был лабораторно подтвержден. После этого в области стали собирать данные с почвы рядом с местом заражения. В Роспотребнадзоре сообщили, что ситуация с сибирской язвой в Воронежской области находится под контролем. На данный момент в двух районах Воронежской области введен карантин. Территории, которые находятся в двух километрах от очага заболевания, признаны неблагополучными, передает MK.