Роспотребнадзор подтвердил случай заражения сибирской язвой под Воронежем

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Лаборатория диагностики инфекционных заболеваний. Челябинск, заражение, лаборатория, пробирки, препараты, эпидемия, анализ, инфекция, врач, медики, коронавирус, covid, ковид
В лаборатории подтвердили заражение сибирской язвой в Воронежской области Фото:

Житель Воронежской области заболел сибирской язвой. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, подтвердив сообщения о возникновении очага заболевания.

«В Панинском муниципальном районе Воронежской области зарегистрирован случай заболевания человека сибирской язвой. Болезнь возникла при контакте с тушей зараженного животного», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что случай заражения был лабораторно подтвержден. После этого в области стали собирать данные с почвы рядом с местом заражения. В Роспотребнадзоре сообщили, что ситуация с сибирской язвой в Воронежской области находится под контролем.

На данный момент в двух районах Воронежской области введен карантин. Территории, которые находятся в двух километрах от очага заболевания, признаны неблагополучными, передает MK.

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Житель Воронежской области заболел сибирской язвой. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, подтвердив сообщения о возникновении очага заболевания. «В Панинском муниципальном районе Воронежской области зарегистрирован случай заболевания человека сибирской язвой. Болезнь возникла при контакте с тушей зараженного животного», — сообщили в Роспотребнадзоре. Отмечается, что случай заражения был лабораторно подтвержден. После этого в области стали собирать данные с почвы рядом с местом заражения. В Роспотребнадзоре сообщили, что ситуация с сибирской язвой в Воронежской области находится под контролем. На данный момент в двух районах Воронежской области введен карантин. Территории, которые находятся в двух километрах от очага заболевания, признаны неблагополучными, передает MK.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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