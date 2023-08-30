Украина отказалась участвовать в чемпионате мира по киберспорту после допуска России

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Соревнования посвященные восьмилетию компьютерной игры World of Tanks. Челябинск, компьютерная игра, геймеры, ворлд оф тэнкс
Украинские спортсмены отказались от соревнований из-за допуска России Фото:

Украина отказалась участвовать в чемпионате мира по киберспорту, организованном Международной федерацией компьютерного спорта (IESF), после того, как спортсменам из России и Белоруссии было разрешено выступать под национальным флагом. Об этом рассказал тренер национальной команды по Дмитрий Кузьменко.

«Сборная Украины снимается с IESF», — написал Кузьменко в своем telegram-канале. Он добавил, что причиной отказа от участия считается допуск российских и белорусских спортсменов к участию в соревновании под национальным флагом.

Международная федерация киберспорта вернула российским командам возможность выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном, по решению делегатов на съезде МФК. 32 делегата выступили за отмену предыдущего решения, 13 проголосовали против, а 25 воздержались.

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Украина отказалась участвовать в чемпионате мира по киберспорту, организованном Международной федерацией компьютерного спорта (IESF), после того, как спортсменам из России и Белоруссии было разрешено выступать под национальным флагом. Об этом рассказал тренер национальной команды по Дмитрий Кузьменко. «Сборная Украины снимается с IESF», — написал Кузьменко в своем telegram-канале. Он добавил, что причиной отказа от участия считается допуск российских и белорусских спортсменов к участию в соревновании под национальным флагом. Международная федерация киберспорта вернула российским командам возможность выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном, по решению делегатов на съезде МФК. 32 делегата выступили за отмену предыдущего решения, 13 проголосовали против, а 25 воздержались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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