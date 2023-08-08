08 августа 2023

Украина предлагает мировым лидерам запретить въезд атлетам из России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Верховная Рада Украины, верховна рада, верховная рада, украина, парламент
Парламент Украины предлагает мировым лидерам запретить въезд российским спортсменам Фото:

Верховная рада Украины собирается принять обращение к мировым лидерам, чтобы запретить въезд российским атлетам. Соответствующее предложение направил в украинский парламент комитет по вопросам молодежи и спорта.

«В проекте обращения Верховная рада Украины призывает президента Франции Эммануэля Макрона и всех ответственных лиц не допускать на свою территорию спортсменов из РФ и Белоруссии», — говорится в telegram-канале комитета. В проекте обращения Верховная рада Украины призывает лидера Франции Эммануэля Макрона и всех ответственных лиц не пускать спортсменов из России на Олимпиаду.

Уточняется, что появление обращения обусловлено предложениями Международного олимпийского комитета о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Есть информация о том, что они могли получить возможность выступать под нейтральным флагом.

Ранее министерство молодежи и спорта Украины опубликовало приказ о запрете спортсменам выходить на соревнования, в которых участвуют атлеты из России и Белоруссии. За нарушение приказа спортивные федерации будут лишены финансирования.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Верховная рада Украины собирается принять обращение к мировым лидерам, чтобы запретить въезд российским атлетам. Соответствующее предложение направил в украинский парламент комитет по вопросам молодежи и спорта. «В проекте обращения Верховная рада Украины призывает президента Франции Эммануэля Макрона и всех ответственных лиц не допускать на свою территорию спортсменов из РФ и Белоруссии», — говорится в telegram-канале комитета. В проекте обращения Верховная рада Украины призывает лидера Франции Эммануэля Макрона и всех ответственных лиц не пускать спортсменов из России на Олимпиаду. Уточняется, что появление обращения обусловлено предложениями Международного олимпийского комитета о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Есть информация о том, что они могли получить возможность выступать под нейтральным флагом. Ранее министерство молодежи и спорта Украины опубликовало приказ о запрете спортсменам выходить на соревнования, в которых участвуют атлеты из России и Белоруссии. За нарушение приказа спортивные федерации будут лишены финансирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...