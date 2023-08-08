Украина предлагает мировым лидерам запретить въезд атлетам из России

08 августа 2023 в 23:43 Размер текста - 17 +

Парламент Украины предлагает мировым лидерам запретить въезд российским спортсменам Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины Верховная рада Украины собирается принять обращение к мировым лидерам, чтобы запретить въезд российским атлетам. Соответствующее предложение направил в украинский парламент комитет по вопросам молодежи и спорта. «В проекте обращения Верховная рада Украины призывает президента Франции Эммануэля Макрона и всех ответственных лиц не допускать на свою территорию спортсменов из РФ и Белоруссии», — говорится в telegram-канале комитета. В проекте обращения Верховная рада Украины призывает лидера Франции Эммануэля Макрона и всех ответственных лиц не пускать спортсменов из России на Олимпиаду. Уточняется, что появление обращения обусловлено предложениями Международного олимпийского комитета о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Есть информация о том, что они могли получить возможность выступать под нейтральным флагом. Ранее министерство молодежи и спорта Украины опубликовало приказ о запрете спортсменам выходить на соревнования, в которых участвуют атлеты из России и Белоруссии. За нарушение приказа спортивные федерации будут лишены финансирования.

Верховная рада Украины собирается принять обращение к мировым лидерам, чтобы запретить въезд российским атлетам. Соответствующее предложение направил в украинский парламент комитет по вопросам молодежи и спорта. «В проекте обращения Верховная рада Украины призывает президента Франции Эммануэля Макрона и всех ответственных лиц не допускать на свою территорию спортсменов из РФ и Белоруссии», — говорится в telegram-канале комитета. В проекте обращения Верховная рада Украины призывает лидера Франции Эммануэля Макрона и всех ответственных лиц не пускать спортсменов из России на Олимпиаду. Уточняется, что появление обращения обусловлено предложениями Международного олимпийского комитета о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Есть информация о том, что они могли получить возможность выступать под нейтральным флагом. Ранее министерство молодежи и спорта Украины опубликовало приказ о запрете спортсменам выходить на соревнования, в которых участвуют атлеты из России и Белоруссии. За нарушение приказа спортивные федерации будут лишены финансирования.