Депутат Шеремет попросил Илона Маска повлиять на Запад в вопросе признания Крыма

08 сентября 2023 в 07:24 Размер текста - 17 +

Михаил Шеремет заявил, что Илон Маск может повлиять на Запад в отношении РФ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Американский предприниматель, основатель компании Space X Илон Маск своими благоразумными действиями может повлиять на мировоззрение Запада в отношении российского народа. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от Крыма Михаил Шеремет. «Илон Маск может войти в историю как пример благоразумия для западных политиков. <…> Пример американского политика, который остановит волну русофобии и западной агрессии по отношению к остальному миру», — заявил Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости. Депутат добавил, что Крым открыт для посещения иностранцам, готовым посетить территорию с чистыми помыслами. А Илон Маск, по словам Шеремета, может показать Западу правду о российском народе. Ранее из опубликованного отрывка биографии Маска стало известно, что предприниматель в 2022 году специально приказал своим инженерам отключить спутниковую сеть Starlink в районе Крыма для защиты военно-морского флота РФ. После обнародования данной информации сам предприниматель уточнил, что он не ограничивал работу спутников для Украины, так как изначально не активировал их на этой территории. Маск, несмотря на помощь Украине в виде сети Starlink, неоднократно высказывался о конфликте без явной ее поддержки. Например, после присоединения к России ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областей в результате референдумов, он говорил, что регионы предпочитают быть в составе РФ. Также Маск открыто признавал провал контрнаступления Киева. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал предпринимателя последним адекватным человеком в Америке, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американский предприниматель, основатель компании Space X Илон Маск своими благоразумными действиями может повлиять на мировоззрение Запада в отношении российского народа. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от Крыма Михаил Шеремет. «Илон Маск может войти в историю как пример благоразумия для западных политиков. <…> Пример американского политика, который остановит волну русофобии и западной агрессии по отношению к остальному миру», — заявил Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости. Депутат добавил, что Крым открыт для посещения иностранцам, готовым посетить территорию с чистыми помыслами. А Илон Маск, по словам Шеремета, может показать Западу правду о российском народе. Ранее из опубликованного отрывка биографии Маска стало известно, что предприниматель в 2022 году специально приказал своим инженерам отключить спутниковую сеть Starlink в районе Крыма для защиты военно-морского флота РФ. После обнародования данной информации сам предприниматель уточнил, что он не ограничивал работу спутников для Украины, так как изначально не активировал их на этой территории. Маск, несмотря на помощь Украине в виде сети Starlink, неоднократно высказывался о конфликте без явной ее поддержки. Например, после присоединения к России ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областей в результате референдумов, он говорил, что регионы предпочитают быть в составе РФ. Также Маск открыто признавал провал контрнаступления Киева. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал предпринимателя последним адекватным человеком в Америке, передает RT.