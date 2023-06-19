Илон Маск двумя словами отреагировал на статью о провале ВСУ

20 июня 2023 в 04:49 Размер текста - 17 +

ВСУ не достигли ни одной цели контрнаступления, считает Сакс Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американский предприниматель Илон Маск дал положительную оценку прогнозу бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса о провале контрнаступления ВСУ. Согласно мнению Сакса, наступление Украины не достигает каких-либо из ранее объявленных целей. Бизнесмен сравнил ситуацию с американской войной в Афганистане, когда общественность уверяли в победах ВС США, однако закончилось все уходом из зоны конфликта. «Хорошо сказано», — написал Маск в комментарии под публикацией Сакса. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с февраля 2022 года. Согласно словам президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима, а также защита мирного населения Донбасса.

Американский предприниматель Илон Маск дал положительную оценку прогнозу бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса о провале контрнаступления ВСУ. Согласно мнению Сакса, наступление Украины не достигает каких-либо из ранее объявленных целей. Бизнесмен сравнил ситуацию с американской войной в Афганистане, когда общественность уверяли в победах ВС США, однако закончилось все уходом из зоны конфликта. «Хорошо сказано», — написал Маск в комментарии под публикацией Сакса. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с февраля 2022 года. Согласно словам президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима, а также защита мирного населения Донбасса.