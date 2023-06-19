19 июня 2023

Илон Маск двумя словами отреагировал на статью о провале ВСУ

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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
ВСУ не достигли ни одной цели контрнаступления, считает Сакс Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Американский предприниматель Илон Маск дал положительную оценку прогнозу бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса о провале контрнаступления ВСУ. Согласно мнению Сакса, наступление Украины не достигает каких-либо из ранее объявленных целей.

Бизнесмен сравнил ситуацию с американской войной в Афганистане, когда общественность уверяли в победах ВС США, однако закончилось все уходом из зоны конфликта. «Хорошо сказано», — написал Маск в комментарии под публикацией Сакса.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с февраля 2022 года. Согласно словам президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима, а также защита мирного населения Донбасса.

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Американский предприниматель Илон Маск дал положительную оценку прогнозу бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса о провале контрнаступления ВСУ. Согласно мнению Сакса, наступление Украины не достигает каких-либо из ранее объявленных целей. Бизнесмен сравнил ситуацию с американской войной в Афганистане, когда общественность уверяли в победах ВС США, однако закончилось все уходом из зоны конфликта. «Хорошо сказано», — написал Маск в комментарии под публикацией Сакса. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с февраля 2022 года. Согласно словам президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима, а также защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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