Илон Маск двумя словами отреагировал на статью о провале ВСУ

Американский предприниматель Илон Маск дал положительную оценку прогнозу бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса о провале контрнаступления ВСУ. Согласно мнению Сакса, наступление Украины не достигает каких-либо из ранее объявленных целей.
Бизнесмен сравнил ситуацию с американской войной в Афганистане, когда общественность уверяли в победах ВС США, однако закончилось все уходом из зоны конфликта. «Хорошо сказано», — написал Маск в комментарии под публикацией Сакса.
Россия проводит специальную военную операцию на Украине с февраля 2022 года. Согласно словам президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима, а также защита мирного населения Донбасса.
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