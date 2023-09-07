Медведев похвалил Маска за защиту ВМФ России

07 сентября 2023 в 22:14 Размер текста - 17 +

Илом Маск является последним разумным голосом в Северной Америке, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев похвалил бизнесмена Илона Маска за защиту ВМФ России. Согласно биографии Уолтера Айзексона, Маск закрыл сеть спутниковой связи Starlink, чтобы предотвратить возможное нападение Украины на российский военно-морской флот в Крыму. «В прошлом году Маск закрыл Starlink, чтобы предотвратить нападение Украины на российский военно-морской флот, дислоцированный в Крыму», — написал Медведев в социальной сети X. Он добавил, что если эта информация верна, то Маск может претендовать на звание последнего разумного голоса в Северной Америке или, по крайней мере, в гендерно-нейтральной Америке, где он проявляет решительность. Ранее появилась информация, что Илон Маск предотвратил нападение Украины на российский военно-морской флот в 2022 году. По отрывку из его биографии, бизнесмен приказал выключить сеть спутниковой связи Starlink возле побережья Крыма, что привело к потере связи украинских подводных дронов, направленных на флот, и их выбросу на берег.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев похвалил бизнесмена Илона Маска за защиту ВМФ России. Согласно биографии Уолтера Айзексона, Маск закрыл сеть спутниковой связи Starlink, чтобы предотвратить возможное нападение Украины на российский военно-морской флот в Крыму. «В прошлом году Маск закрыл Starlink, чтобы предотвратить нападение Украины на российский военно-морской флот, дислоцированный в Крыму», — написал Медведев в социальной сети X. Он добавил, что если эта информация верна, то Маск может претендовать на звание последнего разумного голоса в Северной Америке или, по крайней мере, в гендерно-нейтральной Америке, где он проявляет решительность. Ранее появилась информация, что Илон Маск предотвратил нападение Украины на российский военно-морской флот в 2022 году. По отрывку из его биографии, бизнесмен приказал выключить сеть спутниковой связи Starlink возле побережья Крыма, что привело к потере связи украинских подводных дронов, направленных на флот, и их выбросу на берег.