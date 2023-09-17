Юрист рассказал о риске остаться без премий из-за договора при трудоустройстве

Юрист Гусятников: сотрудник рискует лишиться премии, работая по договору ГПХ

17 сентября 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Необходимо внимательно читать договор ГПХ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Те, кто работают по договору гражданско-правового характера (ГПХ), рискуют остаться без премий, отпусков и больничных. Об этом предупредил управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. «Кто работает по договору ГПХ, не является сотрудником компании. И на него не распространяются гарантии, которые предусмотрены ТК. Это оплата больничных, отпусков, оплата за переработки», — заявил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Его слова приводит « Ридус». В договоре ГПХ предусмотрено только вознаграждение за оказанные услуги. Поэтому при его заключении не работают такие понятия, как «оклад» или «премия». А вот штрафные санкции могут быть прописаны достаточно жесткие. При этом работодатель избавлен от ответственности, если, например, исполнитель получит травму при выполнении работы, пояснил юрист. «Жаловаться будет некуда. Трудовая инспекция не регулирует взаимоотношения по договору ГПХ», — отметил Гусятников. Однако по желанию сторон в договоре ГПХ могут быть прописаны любые условия. И чтобы защитить свои интересы, нужно внимательно его читать. Не стоит его подписывать, если он составлен таким образом, что в нем ущемляются интересы исполнителя. Ранее Верховный суд постановил, что незаконный отказ в трудоустройстве можно обжаловать. Трудовой кодекс запрещает отказывать в приеме на работу по дискриминационным причинам, не связанным с деловыми качествами сотрудников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Те, кто работают по договору гражданско-правового характера (ГПХ), рискуют остаться без премий, отпусков и больничных. Об этом предупредил управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. «Кто работает по договору ГПХ, не является сотрудником компании. И на него не распространяются гарантии, которые предусмотрены ТК. Это оплата больничных, отпусков, оплата за переработки», — заявил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Его слова приводит « Ридус». В договоре ГПХ предусмотрено только вознаграждение за оказанные услуги. Поэтому при его заключении не работают такие понятия, как «оклад» или «премия». А вот штрафные санкции могут быть прописаны достаточно жесткие. При этом работодатель избавлен от ответственности, если, например, исполнитель получит травму при выполнении работы, пояснил юрист. «Жаловаться будет некуда. Трудовая инспекция не регулирует взаимоотношения по договору ГПХ», — отметил Гусятников. Однако по желанию сторон в договоре ГПХ могут быть прописаны любые условия. И чтобы защитить свои интересы, нужно внимательно его читать. Не стоит его подписывать, если он составлен таким образом, что в нем ущемляются интересы исполнителя. Ранее Верховный суд постановил, что незаконный отказ в трудоустройстве можно обжаловать. Трудовой кодекс запрещает отказывать в приеме на работу по дискриминационным причинам, не связанным с деловыми качествами сотрудников.