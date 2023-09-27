Виновный в обрушении трибуны в ростовской спортшколе объявлен в розыск

27 сентября 2023 в 22:58 Размер текста - 17 +

Бывший директор спортивной школы, в которой обрушилась трибуна, скрылся, его объявили в розыск Фото: Александр Елизаров © URA.RU Следователи в Ростове-на-Дону объявили фигуранта второго уголовного дела об обрушении трибуны в спортивной школе. Им стал бывший директор этой же школы. На данный момент он скрылся. Его объявили в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области. «Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, предъявлено директору ООО „ЛазерТех“, который в рамках заключенного со спортшколой контракта осуществил производство и сбыт трибун, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — говорится в сообщении. Кроме того, еще одно уголовное дело по статье 293 УК РФ, возбужденное по признакам преступления, тоже находится в производстве. Была проведена строительно-техническая экспертиза, которая выявила, что конструкция трибуны не соответствовала требованиям ГОСТа. Трибуна обрушилась на территории гребного канала в Ростове-на-Дону 30 мая. В результате происшествия пострадали 24 ребенка и 12 взрослых, одна женщина погибла.

Следователи в Ростове-на-Дону объявили фигуранта второго уголовного дела об обрушении трибуны в спортивной школе. Им стал бывший директор этой же школы. На данный момент он скрылся. Его объявили в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области. «Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, предъявлено директору ООО „ЛазерТех“, который в рамках заключенного со спортшколой контракта осуществил производство и сбыт трибун, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — говорится в сообщении. Кроме того, еще одно уголовное дело по статье 293 УК РФ, возбужденное по признакам преступления, тоже находится в производстве. Была проведена строительно-техническая экспертиза, которая выявила, что конструкция трибуны не соответствовала требованиям ГОСТа. Трибуна обрушилась на территории гребного канала в Ростове-на-Дону 30 мая. В результате происшествия пострадали 24 ребенка и 12 взрослых, одна женщина погибла.