Всемирный банк предрек худший за 50 лет кризис в Азии

FT: Восточная Азия покажет худшие темпы роста за последние 50 лет

02 октября 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

Восточная Азия покажет низкие темпы роста из-за внешнеторговой политики США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Китай и другие государства Восточной Азии покажут худший рост за 50 лет из-за внешнеторговой политики США и ростом их госдолга. К таким выводам пришел Всемирный банк. «Всемирный банк снизил свой прогноз роста Китая в следующем году и предупредил, что развивающиеся экономики Восточной Азии будут расти одними из самых низких темпов за последние пять десятилетий», — написали в Financial Times со ссылкой на Всемирный банк. Уточняется, что к такому исходу привел протекционизм США и растущий уровень внешнего долга страны. Ранее Восточная Азия извлекала пользу от зависимости США от Китая. Однако после того, как Вашингтон сконцентрировался на собственном производстве, экспорт в Соединенные Штаты заметно сократился. В материале также указали на то, что восточноазиатский регион покажет худшие темпы экономического роста, не считая ситуации с пандемией COVID-19 и мирового нефтяного кризиса в 1970-е годы.

Китай и другие государства Восточной Азии покажут худший рост за 50 лет из-за внешнеторговой политики США и ростом их госдолга. К таким выводам пришел Всемирный банк. «Всемирный банк снизил свой прогноз роста Китая в следующем году и предупредил, что развивающиеся экономики Восточной Азии будут расти одними из самых низких темпов за последние пять десятилетий», — написали в Financial Times со ссылкой на Всемирный банк. Уточняется, что к такому исходу привел протекционизм США и растущий уровень внешнего долга страны. Ранее Восточная Азия извлекала пользу от зависимости США от Китая. Однако после того, как Вашингтон сконцентрировался на собственном производстве, экспорт в Соединенные Штаты заметно сократился. В материале также указали на то, что восточноазиатский регион покажет худшие темпы экономического роста, не считая ситуации с пандемией COVID-19 и мирового нефтяного кризиса в 1970-е годы.