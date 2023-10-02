Всемирный банк предрек худший за 50 лет кризис в Азии

FT: Восточная Азия покажет худшие темпы роста за последние 50 лет
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Клипарт. Екатеринбург, рубль, юань, обмен валют
Восточная Азия покажет низкие темпы роста из-за внешнеторговой политики США Фото:

Китай и другие государства Восточной Азии покажут худший рост за 50 лет из-за внешнеторговой политики США и ростом их госдолга. К таким выводам пришел Всемирный банк.

«Всемирный банк снизил свой прогноз роста Китая в следующем году и предупредил, что развивающиеся экономики Восточной Азии будут расти одними из самых низких темпов за последние пять десятилетий», — написали в Financial Times со ссылкой на Всемирный банк. Уточняется, что к такому исходу привел протекционизм США и растущий уровень внешнего долга страны.

Ранее Восточная Азия извлекала пользу от зависимости США от Китая. Однако после того, как Вашингтон сконцентрировался на собственном производстве, экспорт в Соединенные Штаты заметно сократился. В материале также указали на то, что восточноазиатский регион покажет худшие темпы экономического роста, не считая ситуации с пандемией COVID-19 и мирового нефтяного кризиса в 1970-е годы.

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Китай и другие государства Восточной Азии покажут худший рост за 50 лет из-за внешнеторговой политики США и ростом их госдолга. К таким выводам пришел Всемирный банк. «Всемирный банк снизил свой прогноз роста Китая в следующем году и предупредил, что развивающиеся экономики Восточной Азии будут расти одними из самых низких темпов за последние пять десятилетий», — написали в Financial Times со ссылкой на Всемирный банк. Уточняется, что к такому исходу привел протекционизм США и растущий уровень внешнего долга страны. Ранее Восточная Азия извлекала пользу от зависимости США от Китая. Однако после того, как Вашингтон сконцентрировался на собственном производстве, экспорт в Соединенные Штаты заметно сократился. В материале также указали на то, что восточноазиатский регион покажет худшие темпы экономического роста, не считая ситуации с пандемией COVID-19 и мирового нефтяного кризиса в 1970-е годы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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