Небензя обвинил членов СБ ООН в одобрении конфликта Израиля и Палестины

18 октября 2023 в 19:36 Размер текста - 17 +

СБ ООН отклонил поправки РФ в проекту резолюции Бразилии Фото: wikipedia.org/White House новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Совет Безопасности ООН отказался включать в бразильский проект резолюции предложение России осудить удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа и прекратить огонь. Это решение показывает, что некоторые делегации не против продолжения войны Палестины и Израиля, сказал после голосования представитель РФ в ООН Василий Небензя. «Те делегации, которые не поддержали или воздержались, по сути выступили против прекращения кровопролития на Востоке. Вы подберете удобные формулировки, но вы несете ответственность перед гражданами и теми, перед кем нависла угроза жизни. Вы свой выбор сделали», — сказал Небензя. В резолюции Бразилии, в том числе, есть призыв к созданию гуманитарных пауз, чтобы обеспечить гумдоступ сотрудникам ООН. Также документ предлагает всем сторонам защищать мирных граждан и гражданскую инфраструктуру. При ударе Израиля по больнице в Газе, по данным местного минздрава, погибли 471 человек. Сам Израиль причастность к удару отрицает.

Совет Безопасности ООН отказался включать в бразильский проект резолюции предложение России осудить удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа и прекратить огонь. Это решение показывает, что некоторые делегации не против продолжения войны Палестины и Израиля, сказал после голосования представитель РФ в ООН Василий Небензя. «Те делегации, которые не поддержали или воздержались, по сути выступили против прекращения кровопролития на Востоке. Вы подберете удобные формулировки, но вы несете ответственность перед гражданами и теми, перед кем нависла угроза жизни. Вы свой выбор сделали», — сказал Небензя. В резолюции Бразилии, в том числе, есть призыв к созданию гуманитарных пауз, чтобы обеспечить гумдоступ сотрудникам ООН. Также документ предлагает всем сторонам защищать мирных граждан и гражданскую инфраструктуру. При ударе Израиля по больнице в Газе, по данным местного минздрава, погибли 471 человек. Сам Израиль причастность к удару отрицает.