Небензя обвинил членов СБ ООН в одобрении конфликта Израиля и Палестины

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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет безопасности
СБ ООН отклонил поправки РФ в проекту резолюции Бразилии Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Совет Безопасности ООН отказался включать в бразильский проект резолюции предложение России осудить удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа и прекратить огонь. Это решение показывает, что некоторые делегации не против продолжения войны Палестины и Израиля, сказал после голосования представитель РФ в ООН Василий Небензя.

«Те делегации, которые не поддержали или воздержались, по сути выступили против прекращения кровопролития на Востоке. Вы подберете удобные формулировки, но вы несете ответственность перед гражданами и теми, перед кем нависла угроза жизни. Вы свой выбор сделали», — сказал Небензя.

В резолюции Бразилии, в том числе, есть призыв к созданию гуманитарных пауз, чтобы обеспечить гумдоступ сотрудникам ООН. Также документ предлагает всем сторонам защищать мирных граждан и гражданскую инфраструктуру.

При ударе Израиля по больнице в Газе, по данным местного минздрава, погибли 471 человек. Сам Израиль причастность к удару отрицает.

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Совет Безопасности ООН отказался включать в бразильский проект резолюции предложение России осудить удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа и прекратить огонь. Это решение показывает, что некоторые делегации не против продолжения войны Палестины и Израиля, сказал после голосования представитель РФ в ООН Василий Небензя. «Те делегации, которые не поддержали или воздержались, по сути выступили против прекращения кровопролития на Востоке. Вы подберете удобные формулировки, но вы несете ответственность перед гражданами и теми, перед кем нависла угроза жизни. Вы свой выбор сделали», — сказал Небензя. В резолюции Бразилии, в том числе, есть призыв к созданию гуманитарных пауз, чтобы обеспечить гумдоступ сотрудникам ООН. Также документ предлагает всем сторонам защищать мирных граждан и гражданскую инфраструктуру. При ударе Израиля по больнице в Газе, по данным местного минздрава, погибли 471 человек. Сам Израиль причастность к удару отрицает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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