Небензя обвинил членов СБ ООН в одобрении конфликта Израиля и Палестины

Совет Безопасности ООН отказался включать в бразильский проект резолюции предложение России осудить удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа и прекратить огонь. Это решение показывает, что некоторые делегации не против продолжения войны Палестины и Израиля, сказал после голосования представитель РФ в ООН Василий Небензя.
«Те делегации, которые не поддержали или воздержались, по сути выступили против прекращения кровопролития на Востоке. Вы подберете удобные формулировки, но вы несете ответственность перед гражданами и теми, перед кем нависла угроза жизни. Вы свой выбор сделали», — сказал Небензя.
В резолюции Бразилии, в том числе, есть призыв к созданию гуманитарных пауз, чтобы обеспечить гумдоступ сотрудникам ООН. Также документ предлагает всем сторонам защищать мирных граждан и гражданскую инфраструктуру.
При ударе Израиля по больнице в Газе, по данным местного минздрава, погибли 471 человек. Сам Израиль причастность к удару отрицает.
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