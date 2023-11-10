Самолет из Дубая в Тюмень экстренно приземлился в Екатеринбурге

10 ноября 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

Из-за тумана в Тюмени рейсы перенаправляют в другие города Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Самолет из Дубая в Тюмень из-за тумана экстренно приземлился в аэропорту Екатеринбурга. Об этом сообщили в справочном центре тюменской авиагавани Рощино. «Рейс Дубай — Тюмень находится на запасном аэродроме в аэропорту Екатеринбурга. Причина — погодные условия», — рассказали в аэропорту Рощино, куда должен был приземлиться рейс. Всего на прилет в тюменский аэропорт задерживается семь рейсов. Среди них самолет на Москву, Екатеринбург, Самару и другие города.

Самолет из Дубая в Тюмень из-за тумана экстренно приземлился в аэропорту Екатеринбурга. Об этом сообщили в справочном центре тюменской авиагавани Рощино. «Рейс Дубай — Тюмень находится на запасном аэродроме в аэропорту Екатеринбурга. Причина — погодные условия», — рассказали в аэропорту Рощино, куда должен был приземлиться рейс. Всего на прилет в тюменский аэропорт задерживается семь рейсов. Среди них самолет на Москву, Екатеринбург, Самару и другие города.