Самолет из Дубая в Тюмень экстренно приземлился в Екатеринбурге

Из-за тумана в Тюмени рейсы перенаправляют в другие города
Самолет из Дубая в Тюмень из-за тумана экстренно приземлился в аэропорту Екатеринбурга. Об этом сообщили в справочном центре тюменской авиагавани Рощино.
«Рейс Дубай — Тюмень находится на запасном аэродроме в аэропорту Екатеринбурга. Причина — погодные условия», — рассказали в аэропорту Рощино, куда должен был приземлиться рейс.
Всего на прилет в тюменский аэропорт задерживается семь рейсов. Среди них самолет на Москву, Екатеринбург, Самару и другие города.
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