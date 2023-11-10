Самолет из Дубая в Тюмень экстренно приземлился в Екатеринбурге

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Из-за тумана в Тюмени рейсы перенаправляют в другие города Фото:

Самолет из Дубая в Тюмень из-за тумана экстренно приземлился в аэропорту Екатеринбурга. Об этом сообщили в справочном центре тюменской авиагавани Рощино.

«Рейс Дубай — Тюмень находится на запасном аэродроме в аэропорту Екатеринбурга. Причина — погодные условия», — рассказали в аэропорту Рощино, куда должен был приземлиться рейс.

Всего на прилет в тюменский аэропорт задерживается семь рейсов. Среди них самолет на Москву, Екатеринбург, Самару и другие города.

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Самолет из Дубая в Тюмень из-за тумана экстренно приземлился в аэропорту Екатеринбурга. Об этом сообщили в справочном центре тюменской авиагавани Рощино. «Рейс Дубай — Тюмень находится на запасном аэродроме в аэропорту Екатеринбурга. Причина — погодные условия», — рассказали в аэропорту Рощино, куда должен был приземлиться рейс. Всего на прилет в тюменский аэропорт задерживается семь рейсов. Среди них самолет на Москву, Екатеринбург, Самару и другие города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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