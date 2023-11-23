Baza: руководство МВД Москвы снимет командира спецполка с прозвищем «солевой»

Baza: командира спецполка МВД Паршакова уволят из-за неуважения подчиненных
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Генерал МВД Алтынов. Тюмень, мвд, вип часы, форма, алтынов юрий
Telegram-канал Baza сообщил, что Алексей Паршков доработает до зимнего отпуска Фото:

Командир 2-го спецполка МВД в Москве Алексей Паршков с прозвищем «солевой» покинет свой пост из-за неуважения подчиненных. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По данным канала, Паршков прославился странными приказами.

«Командир московского „митингового“ спецполка, которого подчиненные прозвали „солевой“ из-за очень странных приказов, уйдет со своего поста», — говорится в сообщении. По данным канала, Паршкова перестал уважать личный состав.

Отмечается, что командир из 2-го спецполка МВД известен странным приказами. По информации канала, он не разрешал использовать новый лифт, чтобы его не испортили, запрещал выбрасывать мусор на территории штаба и требовал ходить по плацу только в обход, чтобы не стирать белую разметку.

С мая 2023 года над Паршковым начали смеяться коллеги. Они снимали целую баржу «соли», которая была предназначена командиру, приделывали его лицо к видеороликам с танцующим стриптизером Рикардом Милосом, которые распространялись по сотрудникам МВД.

Из-за продолжающихся насмешек в середине ноября в спецполк прибыла комиссия, чтобы проверить ситуацию. Она приняла решение об увольнении Паршкова. Отмечается, что командир доработает до зимнего отпуска.

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Командир 2-го спецполка МВД в Москве Алексей Паршков с прозвищем «солевой» покинет свой пост из-за неуважения подчиненных. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По данным канала, Паршков прославился странными приказами. «Командир московского „митингового“ спецполка, которого подчиненные прозвали „солевой“ из-за очень странных приказов, уйдет со своего поста», — говорится в сообщении. По данным канала, Паршкова перестал уважать личный состав. Отмечается, что командир из 2-го спецполка МВД известен странным приказами. По информации канала, он не разрешал использовать новый лифт, чтобы его не испортили, запрещал выбрасывать мусор на территории штаба и требовал ходить по плацу только в обход, чтобы не стирать белую разметку. С мая 2023 года над Паршковым начали смеяться коллеги. Они снимали целую баржу «соли», которая была предназначена командиру, приделывали его лицо к видеороликам с танцующим стриптизером Рикардом Милосом, которые распространялись по сотрудникам МВД. Из-за продолжающихся насмешек в середине ноября в спецполк прибыла комиссия, чтобы проверить ситуацию. Она приняла решение об увольнении Паршкова. Отмечается, что командир доработает до зимнего отпуска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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