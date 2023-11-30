Бывший вице-президент ОКР получил условный срок за растрату

Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил бывшего вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) Геннадия Алешина к четырем годам лишения свободы условно. Он является фигурантом дела о растрате, сообщили на заседании суда.
«Бывший вице-президент ОКР, экс-заместитель министра спорта РФ Геннадий Алешин приговорен к четырем годам условно с испытательным сроком в четыре года по делу о растрате», — заявили на заседании. Приговор передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Уточняется, что вместе с Алешиным приговоры получили еще четыре фигуранта дела. Так, наказание в виде семи лет колонии получил экс-директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Александр Кравцов. По версии следствия, он перечислял зарплату фиктивным работникам. Всего бывший директор перевел 14 миллионов рублей.
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