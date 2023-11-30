Бывший вице-президент ОКР получил условный срок за растрату

Бывшего вице-президента ОКР Алешина приговорили к четырем годам условно

30 ноября 2023 в 22:06 Размер текста - 17 +

Московский суд приговорил Геннадия Алешина к четырем годам условно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил бывшего вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) Геннадия Алешина к четырем годам лишения свободы условно. Он является фигурантом дела о растрате, сообщили на заседании суда. «Бывший вице-президент ОКР, экс-заместитель министра спорта РФ Геннадий Алешин приговорен к четырем годам условно с испытательным сроком в четыре года по делу о растрате», — заявили на заседании. Приговор передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Уточняется, что вместе с Алешиным приговоры получили еще четыре фигуранта дела. Так, наказание в виде семи лет колонии получил экс-директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Александр Кравцов. По версии следствия, он перечислял зарплату фиктивным работникам. Всего бывший директор перевел 14 миллионов рублей.

Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил бывшего вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) Геннадия Алешина к четырем годам лишения свободы условно. Он является фигурантом дела о растрате, сообщили на заседании суда. «Бывший вице-президент ОКР, экс-заместитель министра спорта РФ Геннадий Алешин приговорен к четырем годам условно с испытательным сроком в четыре года по делу о растрате», — заявили на заседании. Приговор передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Уточняется, что вместе с Алешиным приговоры получили еще четыре фигуранта дела. Так, наказание в виде семи лет колонии получил экс-директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Александр Кравцов. По версии следствия, он перечислял зарплату фиктивным работникам. Всего бывший директор перевел 14 миллионов рублей.