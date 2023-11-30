Fox News: Китай начал военную подготовку детей для создания «железной армии»

01 декабря 2023 в 00:50 Размер текста - 17 +

Учения для детей пройдут в Шанхае Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Китае началась подготовка детей к военной службе. Начиная с семи лет молодым гражданам будут прививать боевой дух и погружать в военные стандарты для создания «железной армии», сообщает Спортивное бюро Шанхая. «Китай начал готовить детей к военной службе, прививая им „хороший боевой дух“, начиная с 7-летнего возраста, чтобы создать „железную армию“. Сотни молодых спортсменов будут „глубоко изучать“ „чувство стандартов“ и „боевой дух“ военных», — передает инициативу бюро американский телеканал Fox News. Программа обучения будет проходить в Шанхае. Главный тренер мужской сборной по гимнастике Китая, в отчете Спортивного бюро отметил, что эта возможность имеет ценность для каждого жителя страны. «Независимо от того, сколько вам лет, все глубоко дорожат этой возможностью», — заявил он. Летом 2023 года Китай организовал совместные с Россией учения «Север. Взаимодействие-2023» в рамках годового плана сотрудничества между Москвой и Пекином. Тогда Россия направила военно-морской флот и военно-воздушные силы в сторону Японского моря.

В Китае началась подготовка детей к военной службе. Начиная с семи лет молодым гражданам будут прививать боевой дух и погружать в военные стандарты для создания «железной армии», сообщает Спортивное бюро Шанхая. «Китай начал готовить детей к военной службе, прививая им „хороший боевой дух“, начиная с 7-летнего возраста, чтобы создать „железную армию“. Сотни молодых спортсменов будут „глубоко изучать“ „чувство стандартов“ и „боевой дух“ военных», — передает инициативу бюро американский телеканал Fox News. Программа обучения будет проходить в Шанхае. Главный тренер мужской сборной по гимнастике Китая, в отчете Спортивного бюро отметил, что эта возможность имеет ценность для каждого жителя страны. «Независимо от того, сколько вам лет, все глубоко дорожат этой возможностью», — заявил он. Летом 2023 года Китай организовал совместные с Россией учения «Север. Взаимодействие-2023» в рамках годового плана сотрудничества между Москвой и Пекином. Тогда Россия направила военно-морской флот и военно-воздушные силы в сторону Японского моря.