30 ноября 2023

Fox News: Китай начал военную подготовку детей для создания «железной армии»

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Учения для детей пройдут в Шанхае Фото:

В Китае началась подготовка детей к военной службе. Начиная с семи лет молодым гражданам будут прививать боевой дух и погружать в военные стандарты для создания «железной армии», сообщает Спортивное бюро Шанхая.

«Китай начал готовить детей к военной службе, прививая им „хороший боевой дух“, начиная с 7-летнего возраста, чтобы создать „железную армию“. Сотни молодых спортсменов будут „глубоко изучать“ „чувство стандартов“ и „боевой дух“ военных», — передает инициативу бюро американский телеканал Fox News. Программа обучения будет проходить в Шанхае.

Главный тренер мужской сборной по гимнастике Китая, в отчете Спортивного бюро отметил, что эта возможность имеет ценность для каждого жителя страны. «Независимо от того, сколько вам лет, все глубоко дорожат этой возможностью», — заявил он.

Летом 2023 года Китай организовал совместные с Россией учения «Север. Взаимодействие-2023» в рамках годового плана сотрудничества между Москвой и Пекином. Тогда Россия направила военно-морской флот и военно-воздушные силы в сторону Японского моря.

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В Китае началась подготовка детей к военной службе. Начиная с семи лет молодым гражданам будут прививать боевой дух и погружать в военные стандарты для создания «железной армии», сообщает Спортивное бюро Шанхая. «Китай начал готовить детей к военной службе, прививая им „хороший боевой дух“, начиная с 7-летнего возраста, чтобы создать „железную армию“. Сотни молодых спортсменов будут „глубоко изучать“ „чувство стандартов“ и „боевой дух“ военных», — передает инициативу бюро американский телеканал Fox News. Программа обучения будет проходить в Шанхае. Главный тренер мужской сборной по гимнастике Китая, в отчете Спортивного бюро отметил, что эта возможность имеет ценность для каждого жителя страны. «Независимо от того, сколько вам лет, все глубоко дорожат этой возможностью», — заявил он. Летом 2023 года Китай организовал совместные с Россией учения «Север. Взаимодействие-2023» в рамках годового плана сотрудничества между Москвой и Пекином. Тогда Россия направила военно-морской флот и военно-воздушные силы в сторону Японского моря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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