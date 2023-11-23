23 ноября 2023

Эстония назвала причину по которой может закрыть границу с Россией

Глава МВД Эстонии: Таллин готов закрыть границу с Россией в случае необходимости
© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-казахстанская граница. Курган, кпп, пограничная зона, пограничники, пункт пропуска, граница казахстана
Эстония закроет КПП на границе с РФ, если жизни мигрантов будут под угрозой, заявил Лаури Ляэнеметс Фото:

Власти Эстонии планируют закрыть границу с Россией в том случае, если жизни мигрантов окажутся под угрозой. Об этом заявил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс.

«Если у нас сложится ситуация, когда жизнь и здоровье мигрантов могут оказаться под угрозой на границе, то нам придется рассмотреть вопрос о ее закрытии», — передает слова главы МИД портал Delfi. Однако Ляэнеметс уточнил, что пока подобная ситуация еще не произошла.

Финляндия уже закрыла четыре контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с РФ. Из-за этого россиянам придется ехать через транзитные страны или выезжать на родину через открытые КПП. Власти Финляндии заявили, что они оставили всего один пункт для проезда в Россию, чтобы остановить мигрантов, ищущих убежища в Суоми, передает MK.RU. Также есть вероятность, что Норвегия вслед за Финляндией может закрыть КПП на границе с РФ.

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Власти Эстонии планируют закрыть границу с Россией в том случае, если жизни мигрантов окажутся под угрозой. Об этом заявил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс. «Если у нас сложится ситуация, когда жизнь и здоровье мигрантов могут оказаться под угрозой на границе, то нам придется рассмотреть вопрос о ее закрытии», — передает слова главы МИД портал Delfi. Однако Ляэнеметс уточнил, что пока подобная ситуация еще не произошла. Финляндия уже закрыла четыре контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с РФ. Из-за этого россиянам придется ехать через транзитные страны или выезжать на родину через открытые КПП. Власти Финляндии заявили, что они оставили всего один пункт для проезда в Россию, чтобы остановить мигрантов, ищущих убежища в Суоми, передает MK.RU. Также есть вероятность, что Норвегия вслед за Финляндией может закрыть КПП на границе с РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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