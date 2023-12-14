Путин шокирован огромными сроками осужденным за экономические преступления

Владимир Путин призвал изменить назначение сроков за экономические преступления
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года
Президент России Владимир Путин признался, что «оторопел», когда узнал, что за экономические преступления в России назначают по 13-14 лет. В этом российский лидер признался во время прямой линии.
«За экономические преступления назначают 14 лет — я сам оторопел, когда услышал. Перебор — очевидно», — поделился Владимир Путин во время прямой линии. Ее трансляцию проводит URA.RU. Он задался вопросом, нужно ли назначать такой большой уголовный срок. Президент призвал задуматься судий об изменении законодательства.
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