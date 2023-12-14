Путин шокирован огромными сроками осужденным за экономические преступления

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Мера пресечения Дмитрию Авракову в суде центрального района. Челябинск, клетка, пистолет, тюрьма, полиция, суд, конвой
Владимир Путин призвал изменить назначение сроков за экономические преступления Фото:
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Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Президент России Владимир Путин признался, что «оторопел», когда узнал, что за экономические преступления в России назначают по 13-14 лет. В этом российский лидер признался во время прямой линии.

«За экономические преступления назначают 14 лет — я сам оторопел, когда услышал. Перебор — очевидно», — поделился Владимир Путин во время прямой линии. Ее трансляцию проводит URA.RU. Он задался вопросом, нужно ли назначать такой большой уголовный срок. Президент призвал задуматься судий об изменении законодательства.

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Президент России Владимир Путин признался, что «оторопел», когда узнал, что за экономические преступления в России назначают по 13-14 лет. В этом российский лидер признался во время прямой линии. «За экономические преступления назначают 14 лет — я сам оторопел, когда услышал. Перебор — очевидно», — поделился Владимир Путин во время прямой линии. Ее трансляцию проводит URA.RU. Он задался вопросом, нужно ли назначать такой большой уголовный срок. Президент призвал задуматься судий об изменении законодательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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