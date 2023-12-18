В Кремле раскрыли, пойдет ли Путин в отпуск перед выборами

Нет необходимости в отпуске Владимира Путина, сообщил Дмитрий Песков
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Президент РФ Владимир Путин не уйдет в отпуск на время предвыборной кампании. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
«Нет, он (Путин — прим. URA.RU) совершенно не должен по закону брать какой-то отпуск, он исполняет свои обязанности президента», — заявил Песков в беседе с ТАСС. Он отметил, что такая необходимость отсутствует.
Ранее журналист Павел Зарубин сообщил, что Владимир Путин приехал в Центризбирком России в Москве. Он стал первым из кандидатов, кто первым подал документы на выдвижение на выборы-2024.
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