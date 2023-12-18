Политика В Кремле раскрыли, пойдет ли Путин в отпуск перед выборами Песков: Путин не пойдет в отпуск перед выборами 18 декабря 2023 в 21:04 Размер текста - 17 + Нет необходимости в отпуске Владимира Путина, сообщил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Президент РФ Владимир Путин не уйдет в отпуск на время предвыборной кампании. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. «Нет, он (Путин — прим. URA.RU) совершенно не должен по закону брать какой-то отпуск, он исполняет свои обязанности президента», — заявил Песков в беседе с ТАСС. Он отметил, что такая необходимость отсутствует. Ранее журналист Павел Зарубин сообщил, что Владимир Путин приехал в Центризбирком России в Москве. Он стал первым из кандидатов, кто первым подал документы на выдвижение на выборы-2024. Президент РФ Владимир Путин не уйдет в отпуск на время предвыборной кампании. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. «Нет, он (Путин — прим. URA.RU) совершенно не должен по закону брать какой-то отпуск, он исполняет свои обязанности президента», — заявил Песков в беседе с ТАСС. Он отметил, что такая необходимость отсутствует. Ранее журналист Павел Зарубин сообщил, что Владимир Путин приехал в Центризбирком России в Москве. Он стал первым из кандидатов, кто первым подал документы на выдвижение на выборы-2024. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям