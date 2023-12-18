В Кремле раскрыли, пойдет ли Путин в отпуск перед выборами

Песков: Путин не пойдет в отпуск перед выборами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Нет необходимости в отпуске Владимира Путина, сообщил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Президент РФ Владимир Путин не уйдет в отпуск на время предвыборной кампании. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«Нет, он (Путин — прим. URA.RU) совершенно не должен по закону брать какой-то отпуск, он исполняет свои обязанности президента», — заявил Песков в беседе с ТАСС. Он отметил, что такая необходимость отсутствует.

Ранее журналист Павел Зарубин сообщил, что Владимир Путин приехал в Центризбирком России в Москве. Он стал первым из кандидатов, кто первым подал документы на выдвижение на выборы-2024.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин не уйдет в отпуск на время предвыборной кампании. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. «Нет, он (Путин — прим. URA.RU) совершенно не должен по закону брать какой-то отпуск, он исполняет свои обязанности президента», — заявил Песков в беседе с ТАСС. Он отметил, что такая необходимость отсутствует. Ранее журналист Павел Зарубин сообщил, что Владимир Путин приехал в Центризбирком России в Москве. Он стал первым из кандидатов, кто первым подал документы на выдвижение на выборы-2024.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...