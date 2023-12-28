Центробанк повысил для россиян сумму бесплатных переводов по СБП

28 декабря 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

Граждане смогут бесплатно переводить между своими счетами до 30 млн рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU Россияне смогут переводить между своими счетами по Системе быстрых платежей (СБП) 30 миллионов рублей бесплатно. Новые правила вступят в силу с 1 мая 2024 года. Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ. «Граждане смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц бесплатно через СБП», — сообщается на официальном сайте Банка России. Там уточнили, что такая возможность появится у россиян 1 мая следующего года. Кроме того, с 1 апреля 2024 года банки освобождаются от уплаты комиссий Банку России по ряду операций в СБП, в частности, за перевод гражданам кешбэка и за возврат такого кешбэка продавцу при отказе от покупки. Ранее российские банки предлагали снизить бесплатный денежный лимит по переводам самому себе до 300—600 тысяч рублей.

Россияне смогут переводить между своими счетами по Системе быстрых платежей (СБП) 30 миллионов рублей бесплатно. Новые правила вступят в силу с 1 мая 2024 года. Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ. «Граждане смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц бесплатно через СБП», — сообщается на официальном сайте Банка России. Там уточнили, что такая возможность появится у россиян 1 мая следующего года. Кроме того, с 1 апреля 2024 года банки освобождаются от уплаты комиссий Банку России по ряду операций в СБП, в частности, за перевод гражданам кешбэка и за возврат такого кешбэка продавцу при отказе от покупки. Ранее российские банки предлагали снизить бесплатный денежный лимит по переводам самому себе до 300—600 тысяч рублей.