Центробанк повысил для россиян сумму бесплатных переводов по СБП

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Система быстрых платежей. Екатеринбург, система быстрых платежей, сбп
Граждане смогут бесплатно переводить между своими счетами до 30 млн рублей Фото:

Россияне смогут переводить между своими счетами по Системе быстрых платежей (СБП) 30 миллионов рублей бесплатно. Новые правила вступят в силу с 1 мая 2024 года. Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ.

«Граждане смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц бесплатно через СБП», — сообщается на официальном сайте Банка России. Там уточнили, что такая возможность появится у россиян 1 мая следующего года.

Кроме того, с 1 апреля 2024 года банки освобождаются от уплаты комиссий Банку России по ряду операций в СБП, в частности, за перевод гражданам кешбэка и за возврат такого кешбэка продавцу при отказе от покупки. Ранее российские банки предлагали снизить бесплатный денежный лимит по переводам самому себе до 300—600 тысяч рублей.

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Россияне смогут переводить между своими счетами по Системе быстрых платежей (СБП) 30 миллионов рублей бесплатно. Новые правила вступят в силу с 1 мая 2024 года. Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ. «Граждане смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц бесплатно через СБП», — сообщается на официальном сайте Банка России. Там уточнили, что такая возможность появится у россиян 1 мая следующего года. Кроме того, с 1 апреля 2024 года банки освобождаются от уплаты комиссий Банку России по ряду операций в СБП, в частности, за перевод гражданам кешбэка и за возврат такого кешбэка продавцу при отказе от покупки. Ранее российские банки предлагали снизить бесплатный денежный лимит по переводам самому себе до 300—600 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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