28 декабря 2023

«Победа» получит новый Boeing в 2024 году

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Аэропорт "Большое Савино". Пермь., авиакомпания победа, самолет, перон аэропорта
«Победа» получит борт, который принадлежал компании Royal Flight. Фото:

Авиакомпания «Победа» получит в 2024 году еще один самолет Boeing 737-800. Парк «Победы» вырастет до 42 воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Авиакомпания „Победа“ впервые с 2021 года получит Boeing. Он начнет летать в середине следующего года, парк авиакомпании вырастет до 42 воздушных судов», — сообщили РБК в пресс-службе компании. «Победа» получит борт, который принадлежал компании Royal Flight.

Royal Flight прекратила полеты из России по причине санкций Европейского союза. Ограничительные меры начали действовать с 00:00 5 марта 2022 года, сообщает RT.

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Авиакомпания «Победа» получит в 2024 году еще один самолет Boeing 737-800. Парк «Победы» вырастет до 42 воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Авиакомпания „Победа“ впервые с 2021 года получит Boeing. Он начнет летать в середине следующего года, парк авиакомпании вырастет до 42 воздушных судов», — сообщили РБК в пресс-службе компании. «Победа» получит борт, который принадлежал компании Royal Flight. Royal Flight прекратила полеты из России по причине санкций Европейского союза. Ограничительные меры начали действовать с 00:00 5 марта 2022 года, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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