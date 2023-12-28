«Победа» получит новый Boeing в 2024 году

29 декабря 2023 в 00:14 Размер текста - 17 +

«Победа» получит борт, который принадлежал компании Royal Flight. Фото: Сергей Русанов © URA.RU Авиакомпания «Победа» получит в 2024 году еще один самолет Boeing 737-800. Парк «Победы» вырастет до 42 воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Авиакомпания „Победа“ впервые с 2021 года получит Boeing. Он начнет летать в середине следующего года, парк авиакомпании вырастет до 42 воздушных судов», — сообщили РБК в пресс-службе компании. «Победа» получит борт, который принадлежал компании Royal Flight. Royal Flight прекратила полеты из России по причине санкций Европейского союза. Ограничительные меры начали действовать с 00:00 5 марта 2022 года, сообщает RT.

Авиакомпания «Победа» получит в 2024 году еще один самолет Boeing 737-800. Парк «Победы» вырастет до 42 воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Авиакомпания „Победа“ впервые с 2021 года получит Boeing. Он начнет летать в середине следующего года, парк авиакомпании вырастет до 42 воздушных судов», — сообщили РБК в пресс-службе компании. «Победа» получит борт, который принадлежал компании Royal Flight. Royal Flight прекратила полеты из России по причине санкций Европейского союза. Ограничительные меры начали действовать с 00:00 5 марта 2022 года, сообщает RT.