«Победа» получит новый Boeing в 2024 году

«Победа» получит борт, который принадлежал компании Royal Flight.
Авиакомпания «Победа» получит в 2024 году еще один самолет Boeing 737-800. Парк «Победы» вырастет до 42 воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Авиакомпания „Победа“ впервые с 2021 года получит Boeing. Он начнет летать в середине следующего года, парк авиакомпании вырастет до 42 воздушных судов», — сообщили РБК в пресс-службе компании. «Победа» получит борт, который принадлежал компании Royal Flight.
Royal Flight прекратила полеты из России по причине санкций Европейского союза. Ограничительные меры начали действовать с 00:00 5 марта 2022 года, сообщает RT.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.