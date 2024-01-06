06 января 2024

На трассе Екатеринбург — Тюмень произошло смертельное ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП на трассе зимой. Челябинск, сугроб, снег, камаз, зима, дтп, метель, трасса, авария, гибдд, кювет, зимняя дорога, гололед, дпс
В ДТП на трассе «Екатеринбург-Тюмень» погиб человек (архивное фото) Фото:

На 41 км федеральной автодороги «Екатеринбург-Тюмень» произошла смертельная авария с участием автомобилей МАЗ и «Хайма». В результате ДТП погиб один человек. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«Водитель автомобиля „Хайма“ при совершении обгона допустил занос транспортного средства, вследствие чего произошло столкновение с попутно двигающимся грузовым автомобилем МАЗ с прицепом. В результате ДТП один человек погиб, еще одному медики оказывают необходимую помощь», — отметили в ведомстве.

Движение на данном участке ограничено. На месте происшествия работают экстренные службы.

Екатеринбург — Тюмень (М12 Восток) — автомобильная дорога федерального значения, которая является частью европейского транспортного маршрута E 22. Трасса имеет длину 326 км.

Фото:

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 41 км федеральной автодороги «Екатеринбург-Тюмень» произошла смертельная авария с участием автомобилей МАЗ и «Хайма». В результате ДТП погиб один человек. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель автомобиля „Хайма“ при совершении обгона допустил занос транспортного средства, вследствие чего произошло столкновение с попутно двигающимся грузовым автомобилем МАЗ с прицепом. В результате ДТП один человек погиб, еще одному медики оказывают необходимую помощь», — отметили в ведомстве. Движение на данном участке ограничено. На месте происшествия работают экстренные службы. Екатеринбург — Тюмень (М12 Восток) — автомобильная дорога федерального значения, которая является частью европейского транспортного маршрута E 22. Трасса имеет длину 326 км.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...