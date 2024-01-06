На 41 км федеральной автодороги «Екатеринбург-Тюмень» произошла смертельная авария с участием автомобилей МАЗ и «Хайма». В результате ДТП погиб один человек. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД Свердловской области.
«Водитель автомобиля „Хайма“ при совершении обгона допустил занос транспортного средства, вследствие чего произошло столкновение с попутно двигающимся грузовым автомобилем МАЗ с прицепом. В результате ДТП один человек погиб, еще одному медики оказывают необходимую помощь», — отметили в ведомстве.
Движение на данном участке ограничено. На месте происшествия работают экстренные службы.
Екатеринбург — Тюмень (М12 Восток) — автомобильная дорога федерального значения, которая является частью европейского транспортного маршрута E 22. Трасса имеет длину 326 км.
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