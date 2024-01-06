На трассе Екатеринбург — Тюмень произошло смертельное ДТП. Фото

06 января 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

В ДТП на трассе «Екатеринбург-Тюмень» погиб человек (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На 41 км федеральной автодороги «Екатеринбург-Тюмень» произошла смертельная авария с участием автомобилей МАЗ и «Хайма». В результате ДТП погиб один человек. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель автомобиля „Хайма“ при совершении обгона допустил занос транспортного средства, вследствие чего произошло столкновение с попутно двигающимся грузовым автомобилем МАЗ с прицепом. В результате ДТП один человек погиб, еще одному медики оказывают необходимую помощь», — отметили в ведомстве. Движение на данном участке ограничено. На месте происшествия работают экстренные службы. Екатеринбург — Тюмень (М12 Восток) — автомобильная дорога федерального значения, которая является частью европейского транспортного маршрута E 22. Трасса имеет длину 326 км. Фото: ГИБДД Свердловской области

На 41 км федеральной автодороги «Екатеринбург-Тюмень» произошла смертельная авария с участием автомобилей МАЗ и «Хайма». В результате ДТП погиб один человек. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель автомобиля „Хайма“ при совершении обгона допустил занос транспортного средства, вследствие чего произошло столкновение с попутно двигающимся грузовым автомобилем МАЗ с прицепом. В результате ДТП один человек погиб, еще одному медики оказывают необходимую помощь», — отметили в ведомстве. Движение на данном участке ограничено. На месте происшествия работают экстренные службы. Екатеринбург — Тюмень (М12 Восток) — автомобильная дорога федерального значения, которая является частью европейского транспортного маршрута E 22. Трасса имеет длину 326 км.