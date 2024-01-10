10 января 2024

На пешеходном мосту в столице Эквадора взорвали бомбу

© Служба новостей «URA.RU»
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Изоляция. Тюмень., пешеходный мост, мост влюбленных, весна, самоизоляция
В Эквадоре произошел взрыв на мосту (архивное фото) Фото:

В столице Эквадора Кито злоумышленники взорвали бомбу на пешеходном мосту. Об этом сообщили представители полиции в соцсети.

«После сообщения о детонации взрывного устройства на пешеходном мосту через проспект Панамерикана Норте патруль подтвердил материальный ущерб. Жертв нет», — говорится в сообщении.

По данным полиции, правоохранители продолжают оперативные действия по поиску виновных в этом теракте. Они добавили, что ведется расследование инцидента.

Ранее беспорядки произошли в Гуаякиле и соседнем Ноболе в Эквадоре. Там погибли не менее десяти человек, в том числе два полицейских, передает «Национальная служба новостей».

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В столице Эквадора Кито злоумышленники взорвали бомбу на пешеходном мосту. Об этом сообщили представители полиции в соцсети. «После сообщения о детонации взрывного устройства на пешеходном мосту через проспект Панамерикана Норте патруль подтвердил материальный ущерб. Жертв нет», — говорится в сообщении. По данным полиции, правоохранители продолжают оперативные действия по поиску виновных в этом теракте. Они добавили, что ведется расследование инцидента. Ранее беспорядки произошли в Гуаякиле и соседнем Ноболе в Эквадоре. Там погибли не менее десяти человек, в том числе два полицейских, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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