На пешеходном мосту в столице Эквадора взорвали бомбу

В столице Эквадора Кито злоумышленники взорвали бомбу на пешеходном мосту. Об этом сообщили представители полиции в соцсети.
«После сообщения о детонации взрывного устройства на пешеходном мосту через проспект Панамерикана Норте патруль подтвердил материальный ущерб. Жертв нет», — говорится в сообщении.
По данным полиции, правоохранители продолжают оперативные действия по поиску виновных в этом теракте. Они добавили, что ведется расследование инцидента.
Ранее беспорядки произошли в Гуаякиле и соседнем Ноболе в Эквадоре. Там погибли не менее десяти человек, в том числе два полицейских, передает «Национальная служба новостей».
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