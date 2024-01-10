На пешеходном мосту в столице Эквадора взорвали бомбу

11 января 2024 в 02:11 Размер текста - 17 +

В Эквадоре произошел взрыв на мосту (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В столице Эквадора Кито злоумышленники взорвали бомбу на пешеходном мосту. Об этом сообщили представители полиции в соцсети. «После сообщения о детонации взрывного устройства на пешеходном мосту через проспект Панамерикана Норте патруль подтвердил материальный ущерб. Жертв нет», — говорится в сообщении. По данным полиции, правоохранители продолжают оперативные действия по поиску виновных в этом теракте. Они добавили, что ведется расследование инцидента. Ранее беспорядки произошли в Гуаякиле и соседнем Ноболе в Эквадоре. Там погибли не менее десяти человек, в том числе два полицейских, передает «Национальная служба новостей».

В столице Эквадора Кито злоумышленники взорвали бомбу на пешеходном мосту. Об этом сообщили представители полиции в соцсети. «После сообщения о детонации взрывного устройства на пешеходном мосту через проспект Панамерикана Норте патруль подтвердил материальный ущерб. Жертв нет», — говорится в сообщении. По данным полиции, правоохранители продолжают оперативные действия по поиску виновных в этом теракте. Они добавили, что ведется расследование инцидента. Ранее беспорядки произошли в Гуаякиле и соседнем Ноболе в Эквадоре. Там погибли не менее десяти человек, в том числе два полицейских, передает «Национальная служба новостей».