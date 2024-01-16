Голосование на выборах президента РФ пройдет в США на трех участках

17 января 2024 в 02:27 Размер текста - 17 +

В Штатах голосование на выборах президента РФ будет проведено на трех участках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Голосование на предстоящих выборах президента России пройдет в США 17 марта на трех участках. Об этом рассказал посол России в Штатах Анатолий Антонов. «В США планируем открыть три избирательных участка. Они будут работать в посольстве в Вашингтоне, в наших генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне», — заявил Антонов в интервью «Известиям». Выборы президента РФ намечены на март 2024 года. На данный момент на пост российского лидера претендуют 11 кандидатов. Восемь из них представлены политическими партиями, трое — самовыдвиженцы. Действующий глава государства Владимир Путин отмечал, что обратная связь, которую дают жители страны, очень важна, поскольку в России остается еще много нерешенных вопросов. «Единая Россия» собрала более млн подписей в поддержку Путина на выборах. URA.RU сообщало, что известно о президентских выборах 2024.

Голосование на предстоящих выборах президента России пройдет в США 17 марта на трех участках. Об этом рассказал посол России в Штатах Анатолий Антонов. «В США планируем открыть три избирательных участка. Они будут работать в посольстве в Вашингтоне, в наших генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне», — заявил Антонов в интервью «Известиям». Выборы президента РФ намечены на март 2024 года. На данный момент на пост российского лидера претендуют 11 кандидатов. Восемь из них представлены политическими партиями, трое — самовыдвиженцы. Действующий глава государства Владимир Путин отмечал, что обратная связь, которую дают жители страны, очень важна, поскольку в России остается еще много нерешенных вопросов. «Единая Россия» собрала более млн подписей в поддержку Путина на выборах. URA.RU сообщало, что известно о президентских выборах 2024.