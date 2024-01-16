16 января 2024

Голосование на выборах президента РФ пройдет в США на трех участках

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание, посвященное 30-летию избирательной системы РФ. Челябинск, выборы, голосование, урна для голосования
В Штатах голосование на выборах президента РФ будет проведено на трех участках Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Голосование на предстоящих выборах президента России пройдет в США 17 марта на трех участках. Об этом рассказал посол России в Штатах Анатолий Антонов.

«В США планируем открыть три избирательных участка. Они будут работать в посольстве в Вашингтоне, в наших генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне», — заявил Антонов в интервью «Известиям».

Выборы президента РФ намечены на март 2024 года. На данный момент на пост российского лидера претендуют 11 кандидатов. Восемь из них представлены политическими партиями, трое — самовыдвиженцы.

Действующий глава государства Владимир Путин отмечал, что обратная связь, которую дают жители страны, очень важна, поскольку в России остается еще много нерешенных вопросов. «Единая Россия» собрала более млн подписей в поддержку Путина на выборах. URA.RU сообщало, что известно о президентских выборах 2024.

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Голосование на предстоящих выборах президента России пройдет в США 17 марта на трех участках. Об этом рассказал посол России в Штатах Анатолий Антонов. «В США планируем открыть три избирательных участка. Они будут работать в посольстве в Вашингтоне, в наших генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне», — заявил Антонов в интервью «Известиям». Выборы президента РФ намечены на март 2024 года. На данный момент на пост российского лидера претендуют 11 кандидатов. Восемь из них представлены политическими партиями, трое — самовыдвиженцы. Действующий глава государства Владимир Путин отмечал, что обратная связь, которую дают жители страны, очень важна, поскольку в России остается еще много нерешенных вопросов. «Единая Россия» собрала более млн подписей в поддержку Путина на выборах. URA.RU сообщало, что известно о президентских выборах 2024.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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