Голосование на выборах президента РФ пройдет в США на трех участках

Голосование на предстоящих выборах президента России пройдет в США 17 марта на трех участках. Об этом рассказал посол России в Штатах Анатолий Антонов.
«В США планируем открыть три избирательных участка. Они будут работать в посольстве в Вашингтоне, в наших генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне», — заявил Антонов в интервью «Известиям».
Выборы президента РФ намечены на март 2024 года. На данный момент на пост российского лидера претендуют 11 кандидатов. Восемь из них представлены политическими партиями, трое — самовыдвиженцы.
Действующий глава государства Владимир Путин отмечал, что обратная связь, которую дают жители страны, очень важна, поскольку в России остается еще много нерешенных вопросов. «Единая Россия» собрала более млн подписей в поддержку Путина на выборах. URA.RU сообщало, что известно о президентских выборах 2024.
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