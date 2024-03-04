Какие подарки на 8 Марта можно купить в аптеке

Врач Алентов: россияне стали скупать зубные щетки к 8 Марта

04 марта 2024 в 22:33 Размер текста - 17 +

Подарки из аптеки могут принести немало пользы, заявил Игорь Алентов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В топ наиболее популярных подарков, которые можно купить в аптеке вошли электрическая зубная щетка, аппликаторы для игольчатого массажа, «умные» камеры для телемедицинских консультаций, электрический тонометр и увлажнитель воздуха. О том, какую пользу они могут принести, рассказал URA.RU врач общей практики медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов. «Электрическая зубная щетка, которая не просто чистит зубы, но и измеряет длительность процедуры, а также отслеживает, каким участкам уделено достаточно внимания, а где нужно почистить еще. Отличным дополнением станет ирригатор — устройство для подачи струи воды, которое позволяют лучше очистить межзубные промежутки. Он будет особенно полезен для человека, у которого установлены зубные импланты или другие стоматологические конструкции», — сказал Игорь Алентов. Вторыми по популярности в топе стали аппликаторы, предназначенные для выполнения процедуры игольчатого массажа в домашних условиях. «Давление гибких колющих элементов в той или иной зоне тела способствуют улучшению кровообращения, снятию мышечных спазмов и облегчению мышечных болей. Такие коврики и подушки можно использовать для расслабления в конце рабочего дня или, наоборот для того, чтобы взбодриться утром», — отметил врач. Третье место заняли «умные» камеры для телемедицинских консультаций. С этим устройством можно узнать профессиональное мнение о проблеме со здоровьем, не выходя из дома, подчеркнул эксперт. «Можно делать фотографии или видеозапись органов дыхания — горла и носа, а также ушей и кожных покровов. Устройство синхронизируется с мобильным приложением в смартфоне и автоматически загружает изображения в личный кабинет пользователя телемедицинского сервиса», — продолжил собеседник агентства. Четвертым в списке оказался электронный тонометр. Это незаменимая вещь для людей с повышенным артериальным давлением, заявил Алентов. Пятыми стали очистители и увлажнители воздуха. «Эти устройства фильтруют воздух не только от крупных частиц пыли, неприятных запахов и выхлопных газов, но и от вирусов, бактерий и аллергенов. Таким образом облегчается проявление симптомов аллергии на домашних животных, пыль и пыльцу, снижается распространение болезнетворных микроорганизмов. Также такие устройства улучшают качество сна», — заключил врач. По данным пресс-службы маркетплейса «Ozon», в преддверии Дня защитника Отечества екатеринбурженки активно заказывали в подарок своим мужчинам игровые приставки, компьютеры и товары категории «Для дома». В нее входит посуда, инструменты и домашний текстиль. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В топ наиболее популярных подарков, которые можно купить в аптеке вошли электрическая зубная щетка, аппликаторы для игольчатого массажа, «умные» камеры для телемедицинских консультаций, электрический тонометр и увлажнитель воздуха. О том, какую пользу они могут принести, рассказал URA.RU врач общей практики медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов. «Электрическая зубная щетка, которая не просто чистит зубы, но и измеряет длительность процедуры, а также отслеживает, каким участкам уделено достаточно внимания, а где нужно почистить еще. Отличным дополнением станет ирригатор — устройство для подачи струи воды, которое позволяют лучше очистить межзубные промежутки. Он будет особенно полезен для человека, у которого установлены зубные импланты или другие стоматологические конструкции», — сказал Игорь Алентов. Вторыми по популярности в топе стали аппликаторы, предназначенные для выполнения процедуры игольчатого массажа в домашних условиях. «Давление гибких колющих элементов в той или иной зоне тела способствуют улучшению кровообращения, снятию мышечных спазмов и облегчению мышечных болей. Такие коврики и подушки можно использовать для расслабления в конце рабочего дня или, наоборот для того, чтобы взбодриться утром», — отметил врач. Третье место заняли «умные» камеры для телемедицинских консультаций. С этим устройством можно узнать профессиональное мнение о проблеме со здоровьем, не выходя из дома, подчеркнул эксперт. «Можно делать фотографии или видеозапись органов дыхания — горла и носа, а также ушей и кожных покровов. Устройство синхронизируется с мобильным приложением в смартфоне и автоматически загружает изображения в личный кабинет пользователя телемедицинского сервиса», — продолжил собеседник агентства. Четвертым в списке оказался электронный тонометр. Это незаменимая вещь для людей с повышенным артериальным давлением, заявил Алентов. Пятыми стали очистители и увлажнители воздуха. «Эти устройства фильтруют воздух не только от крупных частиц пыли, неприятных запахов и выхлопных газов, но и от вирусов, бактерий и аллергенов. Таким образом облегчается проявление симптомов аллергии на домашних животных, пыль и пыльцу, снижается распространение болезнетворных микроорганизмов. Также такие устройства улучшают качество сна», — заключил врач. По данным пресс-службы маркетплейса «Ozon», в преддверии Дня защитника Отечества екатеринбурженки активно заказывали в подарок своим мужчинам игровые приставки, компьютеры и товары категории «Для дома». В нее входит посуда, инструменты и домашний текстиль.