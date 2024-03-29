Дроны «Джокер» заставили сдаться в плен роту ВСУ

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Дмитрий Кузякин сообщил, что ВСУ массово сдавались в плен при атаке дронов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские FPV-дроны «Джокер» вынудили украинскую роту сдаться в плен. Об этом заявил гендиректор предприятия-разработчика данных беспилотников «Центр комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«Сразу 60 солдат ВСУ, которые были вынуждены сдаться в плен, увидев воочию, что значит массовое применение FPV дронов… То есть один маленький дрон „взял в плен“ целую роту ВСУ», — заявил Кузякин в беседе с РИА Новости.

По его словам, в это время украинские бойцы выстроились в классическую линию обороны, ожидая «традиционной войны» с пулеметными гнездами, противотанковыми расчетами и РПГ. Кузякин отметил, что военнослужащие ВСУ позже осознали бессмысленность сопротивления и массово сдались в плен. Это стало основным достижением ЦКБР.

Ранее сообщалось, что ВС РФ используют на фронте дроны-камикадзе FPV, которые вынуждают ВСУ передвигаться пешком и бросать свою технику. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военные подбили БМП Bradley под Авдеевкой с помощью FPV-дрона, передает RT.

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Российские FPV-дроны «Джокер» вынудили украинскую роту сдаться в плен. Об этом заявил гендиректор предприятия-разработчика данных беспилотников «Центр комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. «Сразу 60 солдат ВСУ, которые были вынуждены сдаться в плен, увидев воочию, что значит массовое применение FPV дронов… То есть один маленький дрон „взял в плен“ целую роту ВСУ», — заявил Кузякин в беседе с РИА Новости. По его словам, в это время украинские бойцы выстроились в классическую линию обороны, ожидая «традиционной войны» с пулеметными гнездами, противотанковыми расчетами и РПГ. Кузякин отметил, что военнослужащие ВСУ позже осознали бессмысленность сопротивления и массово сдались в плен. Это стало основным достижением ЦКБР. Ранее сообщалось, что ВС РФ используют на фронте дроны-камикадзе FPV, которые вынуждают ВСУ передвигаться пешком и бросать свою технику. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военные подбили БМП Bradley под Авдеевкой с помощью FPV-дрона, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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