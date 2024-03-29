Дроны «Джокер» заставили сдаться в плен роту ВСУ

29 марта 2024 в 07:15 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кузякин сообщил, что ВСУ массово сдавались в плен при атаке дронов Фото: Стас Этвеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские FPV-дроны «Джокер» вынудили украинскую роту сдаться в плен. Об этом заявил гендиректор предприятия-разработчика данных беспилотников «Центр комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. «Сразу 60 солдат ВСУ, которые были вынуждены сдаться в плен, увидев воочию, что значит массовое применение FPV дронов… То есть один маленький дрон „взял в плен“ целую роту ВСУ», — заявил Кузякин в беседе с РИА Новости. По его словам, в это время украинские бойцы выстроились в классическую линию обороны, ожидая «традиционной войны» с пулеметными гнездами, противотанковыми расчетами и РПГ. Кузякин отметил, что военнослужащие ВСУ позже осознали бессмысленность сопротивления и массово сдались в плен. Это стало основным достижением ЦКБР. Ранее сообщалось, что ВС РФ используют на фронте дроны-камикадзе FPV, которые вынуждают ВСУ передвигаться пешком и бросать свою технику. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военные подбили БМП Bradley под Авдеевкой с помощью FPV-дрона, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские FPV-дроны «Джокер» вынудили украинскую роту сдаться в плен. Об этом заявил гендиректор предприятия-разработчика данных беспилотников «Центр комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. «Сразу 60 солдат ВСУ, которые были вынуждены сдаться в плен, увидев воочию, что значит массовое применение FPV дронов… То есть один маленький дрон „взял в плен“ целую роту ВСУ», — заявил Кузякин в беседе с РИА Новости. По его словам, в это время украинские бойцы выстроились в классическую линию обороны, ожидая «традиционной войны» с пулеметными гнездами, противотанковыми расчетами и РПГ. Кузякин отметил, что военнослужащие ВСУ позже осознали бессмысленность сопротивления и массово сдались в плен. Это стало основным достижением ЦКБР. Ранее сообщалось, что ВС РФ используют на фронте дроны-камикадзе FPV, которые вынуждают ВСУ передвигаться пешком и бросать свою технику. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военные подбили БМП Bradley под Авдеевкой с помощью FPV-дрона, передает RT.