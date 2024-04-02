Глава МВД: в России выросло число выдворенных иностранцев

02 апреля 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

Число выдворенных мигрантов выросло на 65% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 65% выросло число выдворенных из России иностранных граждан. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. «При помощи информационных систем раскрыто почти две преступлений мигрантов. Выдворенных из России иностранцев в 2023 году выросло на 65% — более 110 тысяч человек», — сказал Колокольцев на коллегии МВД. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». На заседании выступал президент РФ Владимир Путин, призвавший изменить миграционную политику. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 65% выросло число выдворенных из России иностранных граждан. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. «При помощи информационных систем раскрыто почти две преступлений мигрантов. Выдворенных из России иностранцев в 2023 году выросло на 65% — более 110 тысяч человек», — сказал Колокольцев на коллегии МВД. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». На заседании выступал президент РФ Владимир Путин, призвавший изменить миграционную политику.