Глава МВД: в России выросло число выдворенных иностранцев

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Число выдворенных мигрантов выросло на 65% Фото:

На 65% выросло число выдворенных из России иностранных граждан. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

«При помощи информационных систем раскрыто почти две преступлений мигрантов. Выдворенных из России иностранцев в 2023 году выросло на 65% — более 110 тысяч человек», — сказал Колокольцев на коллегии МВД. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». На заседании выступал президент РФ Владимир Путин, призвавший изменить миграционную политику.

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На 65% выросло число выдворенных из России иностранных граждан. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. «При помощи информационных систем раскрыто почти две преступлений мигрантов. Выдворенных из России иностранцев в 2023 году выросло на 65% — более 110 тысяч человек», — сказал Колокольцев на коллегии МВД. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». На заседании выступал президент РФ Владимир Путин, призвавший изменить миграционную политику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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