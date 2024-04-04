Экс-кандидата в президенты Украины объявили в международный розыск. Скрин

Националиста Корчинского объявили в международный розыск
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Дмитрия Корчинского объявили в международный розыск Фото:

Один из идеологов украинского национализма Дмитрий Корчинский объявлен в РФ в международный розыск. Об этом говорится в ведомственной базе розыска МВД России.

«Корчинский Дмитрий Александрович. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится на сайте МВД. При этом не указывается, по какой именно статье разыскивается Корчинский.

Ранее МВД РФ объявило в розыск бывшего главу фонда госимущества Украины Виталия Коваля. Также в розыск объявлены бывшие командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра и исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Дещица.

Обновлено в 9:54 по мск: Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского националиста Дмитрия Корчинского по делу о возбуждении ненависти. Об этом пишет ТАСС.

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Один из идеологов украинского национализма Дмитрий Корчинский объявлен в РФ в международный розыск. Об этом говорится в ведомственной базе розыска МВД России. «Корчинский Дмитрий Александрович. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится на сайте МВД. При этом не указывается, по какой именно статье разыскивается Корчинский. Ранее МВД РФ объявило в розыск бывшего главу фонда госимущества Украины Виталия Коваля. Также в розыск объявлены бывшие командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра и исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Дещица. Обновлено в 9:54 по мск: Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского националиста Дмитрия Корчинского по делу о возбуждении ненависти. Об этом пишет ТАСС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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