Один из идеологов украинского национализма Дмитрий Корчинский объявлен в РФ в международный розыск. Об этом говорится в ведомственной базе розыска МВД России.
«Корчинский Дмитрий Александрович. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится на сайте МВД. При этом не указывается, по какой именно статье разыскивается Корчинский.
Ранее МВД РФ объявило в розыск бывшего главу фонда госимущества Украины Виталия Коваля. Также в розыск объявлены бывшие командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра и исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Дещица.
Обновлено в 9:54 по мск: Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского националиста Дмитрия Корчинского по делу о возбуждении ненависти. Об этом пишет ТАСС.
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