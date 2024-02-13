Экс-главу МИД Украины объявили в розыск

13 февраля 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

В МВД РФ не утоняют, по какой статье были привлечены к ответственности Коваль, Дещица и Танцора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU МВД РФ объявило в розыск бывшего главу фонда госимущества Украины Виталия Коваля. Также в розыск объявлены бывшие командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра и и. о. главы МИД Украины Андрей Дещица. Об этом говорится в ведомственной базе розыска МВД России. «Виталий Станиславович Коваль. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — передает РИА Новости информацию из ведомственной базы. Кроме того, МВД России объявили в розыск Андрея Дещицу и Игоря Танцюру. Не уточняется, по какой уголовной статье они привлечены к ответственности. В 2023 году Следственный комитет России предъявил обвинение командующему силами территориальной обороны ВСУ и бывшему и. о. главы МИД Украины. Последний принимал участие в принятии преступного решения о проведении «так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны», сообщили в ведомстве. В результате этого в период с 2014 по 2016 года получили ранения и погибли 1382 человека. Среди них были 44 ребенка. При этом указом президента Украины Владимира Зеленского в октябре 223 года Танцюра был уволен со своей должности. Он занимал этот пост с 15 мая 2022 года.

МВД РФ объявило в розыск бывшего главу фонда госимущества Украины Виталия Коваля. Также в розыск объявлены бывшие командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра и и. о. главы МИД Украины Андрей Дещица. Об этом говорится в ведомственной базе розыска МВД России. «Виталий Станиславович Коваль. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — передает РИА Новости информацию из ведомственной базы. Кроме того, МВД России объявили в розыск Андрея Дещицу и Игоря Танцюру. Не уточняется, по какой уголовной статье они привлечены к ответственности. В 2023 году Следственный комитет России предъявил обвинение командующему силами территориальной обороны ВСУ и бывшему и. о. главы МИД Украины. Последний принимал участие в принятии преступного решения о проведении «так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны», сообщили в ведомстве. В результате этого в период с 2014 по 2016 года получили ранения и погибли 1382 человека. Среди них были 44 ребенка. При этом указом президента Украины Владимира Зеленского в октябре 223 года Танцюра был уволен со своей должности. Он занимал этот пост с 15 мая 2022 года.