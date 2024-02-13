Экс-главу МИД Украины объявили в розыск

МВД РФ объявило в розыск бывшего главу фонда госимущества Украины Виталия Коваля. Также в розыск объявлены бывшие командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра и и. о. главы МИД Украины Андрей Дещица. Об этом говорится в ведомственной базе розыска МВД России.
«Виталий Станиславович Коваль. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — передает РИА Новости информацию из ведомственной базы. Кроме того, МВД России объявили в розыск Андрея Дещицу и Игоря Танцюру. Не уточняется, по какой уголовной статье они привлечены к ответственности.
В 2023 году Следственный комитет России предъявил обвинение командующему силами территориальной обороны ВСУ и бывшему и. о. главы МИД Украины. Последний принимал участие в принятии преступного решения о проведении «так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны», сообщили в ведомстве. В результате этого в период с 2014 по 2016 года получили ранения и погибли 1382 человека. Среди них были 44 ребенка.
При этом указом президента Украины Владимира Зеленского в октябре 223 года Танцюра был уволен со своей должности. Он занимал этот пост с 15 мая 2022 года.
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