Экс-футболист сборной РФ с фронта призвал спортсменов игнорировать Олимпиаду

10 апреля 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

По словам Андрея Соломатина, спортсменам следует гнуть свою линию и игнорировать Олимпиаду-2024 Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российских спортсменов призвали игнорировать Олимпиаду 2024. Свое мнение по этому поводу высказал бывший футболист сборной России Андрей Соломатин, ушедший добровольцем на СВО в составе бригады «Эспаньола». «Насколько я знаю, Федерация бокса страны полностью отказалась от участия в этих играх. Сейчас не та ситуация, чтобы еще раз позориться … за рубежом, нас уже давно не понимают», — цитирует «Ридус» Соломатина. По его словам, за рубежом Россию не понимают, поэтому спортсменам не стоит идти на уступки. Им стоит продолжать «до конца гнуть свою линию», уверен Соломатин. URA.RU сообщало, что олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на участие футболиста сборной России Андрея Соломатина в СВО. По мнению Васильева, в первую очередь на СВО должны отправляться профессиональные военные. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российских спортсменов призвали игнорировать Олимпиаду 2024. Свое мнение по этому поводу высказал бывший футболист сборной России Андрей Соломатин, ушедший добровольцем на СВО в составе бригады «Эспаньола». «Насколько я знаю, Федерация бокса страны полностью отказалась от участия в этих играх. Сейчас не та ситуация, чтобы еще раз позориться … за рубежом, нас уже давно не понимают», — цитирует «Ридус» Соломатина. По его словам, за рубежом Россию не понимают, поэтому спортсменам не стоит идти на уступки. Им стоит продолжать «до конца гнуть свою линию», уверен Соломатин. URA.RU сообщало, что олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на участие футболиста сборной России Андрея Соломатина в СВО. По мнению Васильева, в первую очередь на СВО должны отправляться профессиональные военные.