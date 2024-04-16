Диетолог назвала три главные ошибки, из-за которых люди не могут похудеть

Диетолог Мещерякова: к срыву диеты приводит резкий отказ от жиров

16 апреля 2024 в 19:59 Размер текста - 17 +

Рацион должен быть ограничен с учетом индивидуальных особенностей организма, заявила Татьяна Мещерякова Фото: Александр Елизаров © URA.RU Специалист в области здорового питания Татьяна Мещерякова поделилась тремя основными ошибками, из-за которых люди не могут похудеть. Для тех, кто стремится сбросить лишний вес к лету, важно отказаться от полного исключения жиров из рациона, так как-то может спровоцировать срыв диеты. «При резком отказе от жиров могут замедлиться обменные процессы, снизиться всасывание витаминов и синтез гормонов. Кроме того, это опасно срывами диеты из-за отсутствия чувства насыщения», — передает слова Мещеряковой « Газета.ру ». Она добавила, что важно употреблять «правильные жиры», так как они являются источником энергии для мозга и необходимы для синтеза гормонов. Большинство витаминов, которые часто не хватает весной (например, витамины A, D, E, K), растворимы в жирах, что делает жиры необходимыми для полноценного усвоения организмом. Татьяна Мещерякова подчеркнула, что растительные нерафинированные масла, орехи, семечки, семена, рыба и молочные продукты содержат качественные жиры, необходимые для организма. Она также отметила, что многие люди совершают ошибку, переходя на длительные детокс-программы в попытке побороть лишний вес. Подобные действия могут привести к обострению хронических заболеваний или появлению новых проблем. Важно также не вводить слишком строгие ограничения в рацион без учета индивидуальных особенностей организма, такие как длительное голодание без подготовки, монодиеты с дефицитом питательных веществ, увлечение белковыми программами, резкое переключение на сыроедение и так далее, заключила Мещерякова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Специалист в области здорового питания Татьяна Мещерякова поделилась тремя основными ошибками, из-за которых люди не могут похудеть. Для тех, кто стремится сбросить лишний вес к лету, важно отказаться от полного исключения жиров из рациона, так как-то может спровоцировать срыв диеты. «При резком отказе от жиров могут замедлиться обменные процессы, снизиться всасывание витаминов и синтез гормонов. Кроме того, это опасно срывами диеты из-за отсутствия чувства насыщения», — передает слова Мещеряковой «Газета.ру». Она добавила, что важно употреблять «правильные жиры», так как они являются источником энергии для мозга и необходимы для синтеза гормонов. Большинство витаминов, которые часто не хватает весной (например, витамины A, D, E, K), растворимы в жирах, что делает жиры необходимыми для полноценного усвоения организмом. Татьяна Мещерякова подчеркнула, что растительные нерафинированные масла, орехи, семечки, семена, рыба и молочные продукты содержат качественные жиры, необходимые для организма. Она также отметила, что многие люди совершают ошибку, переходя на длительные детокс-программы в попытке побороть лишний вес. Подобные действия могут привести к обострению хронических заболеваний или появлению новых проблем. Важно также не вводить слишком строгие ограничения в рацион без учета индивидуальных особенностей организма, такие как длительное голодание без подготовки, монодиеты с дефицитом питательных веществ, увлечение белковыми программами, резкое переключение на сыроедение и так далее, заключила Мещерякова.