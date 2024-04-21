В мире Украина США хотят возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели Сенатский комитет США по разведке: поставки Украине будут на следующей неделе 21 апреля 2024 в 20:54 Размер текста - 17 + Украина станет получать военную помощь от США на следующей неделе, заявил Марк Уорнер Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные поставки Украине со стороны США возобновятся к концу следующей недели. В них будут включены и дальнобойные ATACMS. Об этом заявил глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер. «Я надеюсь, что, когда президент США Джо Байден подпишет законопроект, поставки начнутся к концу следующей недели. Передача ATACMS прописана в этом проекте», — заявил Марк Уорнер телеканалу CBS . Ранее впервые в 2024 году палата представителей США согласовала отправку военной помощи Украине. В проекте заложен 61 миллиард долларов. Часть из них пойдет на восполнение запасов в американских арсеналах. Подробнее об этом — в материале URA.RU. ВСУ уже применяли ракеты ATACMS. В СМИ писали, что Украина могла получить их тайно еще в октябре 2023 года. Российские военкоры сообщали, что они использовались для недавнего удара по Крыму. Также Вашингтон собирается отправить на Украину дополнительных советников. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Военные поставки Украине со стороны США возобновятся к концу следующей недели. В них будут включены и дальнобойные ATACMS. Об этом заявил глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер. «Я надеюсь, что, когда президент США Джо Байден подпишет законопроект, поставки начнутся к концу следующей недели. Передача ATACMS прописана в этом проекте», — заявил Марк Уорнер телеканалу CBS. Ранее впервые в 2024 году палата представителей США согласовала отправку военной помощи Украине. В проекте заложен 61 миллиард долларов. Часть из них пойдет на восполнение запасов в американских арсеналах. Подробнее об этом — в материале URA.RU. ВСУ уже применяли ракеты ATACMS. В СМИ писали, что Украина могла получить их тайно еще в октябре 2023 года. Российские военкоры сообщали, что они использовались для недавнего удара по Крыму. Также Вашингтон собирается отправить на Украину дополнительных советников. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям