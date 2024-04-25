В Черкасской области Украины атакован объект критической инфраструктуры

25 апреля 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

Какой именно объект был поврежден в Черкасской области не уточняется Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Черкасской области поврежден объект критической инфраструктуры, согласно предварительным данным. Об этом заявил глава областной военной администрации Игорь Табурец. «По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе», — написал Игорь Табурец в своем telegram-канале. Больше подробностей по ударе он не привел. До этого в Черкасской области был атакован склад боеприпасов. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, в области находится большая перевалочная база. Ранее ВС РФ ударили по телевышке в Харькове. Разрушения подтвердила и украинская сторона. Россия начала атаковать украинскую инфраструктуру после удара по Крымскому мосту в 2022 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Черкасской области поврежден объект критической инфраструктуры, согласно предварительным данным. Об этом заявил глава областной военной администрации Игорь Табурец. «По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе», — написал Игорь Табурец в своем telegram-канале. Больше подробностей по ударе он не привел. До этого в Черкасской области был атакован склад боеприпасов. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, в области находится большая перевалочная база. Ранее ВС РФ ударили по телевышке в Харькове. Разрушения подтвердила и украинская сторона. Россия начала атаковать украинскую инфраструктуру после удара по Крымскому мосту в 2022 году.