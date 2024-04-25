В Черкасской области Украины атакован объект критической инфраструктуры

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Какой именно объект был поврежден в Черкасской области не уточняется Фото:
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В Черкасской области поврежден объект критической инфраструктуры, согласно предварительным данным. Об этом заявил глава областной военной администрации Игорь Табурец.

«По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе», — написал Игорь Табурец в своем telegram-канале. Больше подробностей по ударе он не привел.

До этого в Черкасской области был атакован склад боеприпасов. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, в области находится большая перевалочная база.

Ранее ВС РФ ударили по телевышке в Харькове. Разрушения подтвердила и украинская сторона. Россия начала атаковать украинскую инфраструктуру после удара по Крымскому мосту в 2022 году.

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В Черкасской области поврежден объект критической инфраструктуры, согласно предварительным данным. Об этом заявил глава областной военной администрации Игорь Табурец. «По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе», — написал Игорь Табурец в своем telegram-канале. Больше подробностей по ударе он не привел. До этого в Черкасской области был атакован склад боеприпасов. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, в области находится большая перевалочная база. Ранее ВС РФ ударили по телевышке в Харькове. Разрушения подтвердила и украинская сторона. Россия начала атаковать украинскую инфраструктуру после удара по Крымскому мосту в 2022 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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