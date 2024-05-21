Жителям семи регионов упростят выдачу документов

Жители семи российских регионов теперь могут получать информацию из МФЦ через мобильное приложение VK Мессенджер. Об этом заявил статс-секретарь-заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев. Проект был создан совместно с Минэкономразвития.
«Более 10 лет государство активно занимается цифровизацией госуслуг и повышением их доступности. Вместе с командой VK мы развиваем еще один – цифровой – канал взаимодействия населения с офисами «Мои документы»», – заявил Херсонцев. Слова передает пресс-служба VK.
В рамках проекта создается цифровая система, которая позволяет жителям Ярославской, Калужской, Липецкой, Кировской, Тюменской областей, Санкт-Петербурга и республики Дагестан использовать VK Мессенджер для получения информации о готовности документов, записи на прием и других вопросах взаимодействия с МФЦ. Это стало возможным благодаря пилотному проекту по интеграции цифровых ресурсов сети госуслуг с VK, о чем было объявлено на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.
С начала реализации проекта в апреле жители Липецкой области получили свыше трех тысяч уведомлений от МФЦ, а в Кировской области было отправлено почти шесть тысяч уведомлений. В Ярославской области внедрение возможности информирования через VK Мессенджер позволило снизить нагрузку на контактный центр на 15% уже в первый месяц работы пилотного проекта. В то время как в других регионах проект еще находится на стадии организации.
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