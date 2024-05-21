Канада расширила санкции против России

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Канада расширила санкции против России
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новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Канада расширила список антироссийских санкций, включив в него новые фамилии и юридические лица. Среди них — генеральный директор авиапредприятия "224-й летный отряд" Владимир Михейчик и генеральный директор судоходной компании "АЗИА" Владимир Шастин. Соответсвующий документ о размещен на сайте МИД страны.

 «Достопочтенная Мелани Жоли, министр иностранных дел, объявила сегодня, что Канада вводит дополнительные санкции в отношении двух физических и шести юридических лиц в соответствии с Положением о специальных экономических мерах (Россия) », — заявили на сайте правительства Канады. Там же отметили, что санкции вводятся в координации с международными партнерами страны.

Введенные санкции затрагивают шесть юридических лиц, связанных с морскими и авиационными транспортировками, которые, по мнению Канады, связаны с незаконной транспортировкой оружия из Северной Кореи в РФ. Там же отметили, что у властей есть доказательства использования этого оружия Россией в зоне проведения СВО. 

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Канада расширила список антироссийских санкций, включив в него новые фамилии и юридические лица. Среди них — генеральный директор авиапредприятия "224-й летный отряд" Владимир Михейчик и генеральный директор судоходной компании "АЗИА" Владимир Шастин. Соответсвующий документ о размещен на сайте МИД страны.  «Достопочтенная Мелани Жоли, министр иностранных дел, объявила сегодня, что Канада вводит дополнительные санкции в отношении двух физических и шести юридических лиц в соответствии с Положением о специальных экономических мерах (Россия) », — заявили на сайте правительства Канады. Там же отметили, что санкции вводятся в координации с международными партнерами страны. Введенные санкции затрагивают шесть юридических лиц, связанных с морскими и авиационными транспортировками, которые, по мнению Канады, связаны с незаконной транспортировкой оружия из Северной Кореи в РФ. Там же отметили, что у властей есть доказательства использования этого оружия Россией в зоне проведения СВО. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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