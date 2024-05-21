Канада расширила санкции против России

Канада расширила список антироссийских санкций, включив в него новые фамилии и юридические лица. Среди них — генеральный директор авиапредприятия "224-й летный отряд" Владимир Михейчик и генеральный директор судоходной компании "АЗИА" Владимир Шастин. Соответсвующий документ о размещен на сайте МИД страны.
«Достопочтенная Мелани Жоли, министр иностранных дел, объявила сегодня, что Канада вводит дополнительные санкции в отношении двух физических и шести юридических лиц в соответствии с Положением о специальных экономических мерах (Россия) », — заявили на сайте правительства Канады. Там же отметили, что санкции вводятся в координации с международными партнерами страны.
Введенные санкции затрагивают шесть юридических лиц, связанных с морскими и авиационными транспортировками, которые, по мнению Канады, связаны с незаконной транспортировкой оружия из Северной Кореи в РФ. Там же отметили, что у властей есть доказательства использования этого оружия Россией в зоне проведения СВО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.