Журналисты узнали, какая собственность записана на арестованного генерала Попова

На экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, подозреваемого в мошенничестве, оформлена только трехкомнатная квартира в Ростове. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Официально на арестованного генерал-майора Ивана Попова из недвижимости оформлена только небольшая трешка площадью 76 квадратов в ростовской панельке 2008-го года постройки на улице Проселочная», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что примерная цена равняется семи миллионам рублей.
Ранее правоохранительные органы сообщили, что Попова арестовали из-за подозрения в мошенничестве крупного размера, передает RT. Адвокат генерала Сергей Буйновский заявил, что военный ни в чем не виноват.
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