Журналисты узнали, какая собственность записана на арестованного генерала Попова

Shot: у Попова оформлена только трехкомнатная квартира в Ростове
© Служба новостей «URA.RU»
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Генерал Иван Попов. stock, попов иван
Примерная стоимость квартиры Ивана Попова равняется семи миллионам Фото:

На экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, подозреваемого в мошенничестве, оформлена только трехкомнатная квартира в Ростове. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Официально на арестованного генерал-майора Ивана Попова из недвижимости оформлена только небольшая трешка площадью 76 квадратов в ростовской панельке 2008-го года постройки на улице Проселочная», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что примерная цена равняется семи миллионам рублей.

Ранее правоохранительные органы сообщили, что Попова арестовали из-за подозрения в мошенничестве крупного размера, передает RT. Адвокат генерала Сергей Буйновский заявил, что военный ни в чем не виноват.

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На экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, подозреваемого в мошенничестве, оформлена только трехкомнатная квартира в Ростове. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Официально на арестованного генерал-майора Ивана Попова из недвижимости оформлена только небольшая трешка площадью 76 квадратов в ростовской панельке 2008-го года постройки на улице Проселочная», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что примерная цена равняется семи миллионам рублей. Ранее правоохранительные органы сообщили, что Попова арестовали из-за подозрения в мошенничестве крупного размера, передает RT. Адвокат генерала Сергей Буйновский заявил, что военный ни в чем не виноват.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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