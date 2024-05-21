Илон Маск высмеял лицемерие США по вопросу Украины

21 мая 2024 в 21:21 Размер текста - 17 +

Илон Маск с иронией задумался, какую роль играет США в «защите демократии» на Украине Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Американский предприниматель Илон Маск выразил иронию по поводу роли США в поддержке демократии на Украине в контексте продления полномочий президента страны Владимира Зеленского. Он поставил под сомнение действия США, учитывая отмену выборов на Украине из-за военного положения. «Но я думал, мы были там, чтобы „защищать демократию“» — сообщил Маск. Заявление он опубликовал в соцсети X. Срок полномочий президента истек 20 мая, передает «Ридус». Однако из-за введенного в стране военного положения и всеобщей мобилизации выборы президента в 2024 году были отменены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский предприниматель Илон Маск выразил иронию по поводу роли США в поддержке демократии на Украине в контексте продления полномочий президента страны Владимира Зеленского. Он поставил под сомнение действия США, учитывая отмену выборов на Украине из-за военного положения. «Но я думал, мы были там, чтобы „защищать демократию“» — сообщил Маск. Заявление он опубликовал в соцсети X. Срок полномочий президента истек 20 мая, передает «Ридус». Однако из-за введенного в стране военного положения и всеобщей мобилизации выборы президента в 2024 году были отменены.