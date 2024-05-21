Илон Маск высмеял лицемерие США по вопросу Украины

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Илон Маск с иронией задумался, какую роль играет США в «защите демократии» на Украине Фото:

Американский предприниматель Илон Маск выразил иронию по поводу роли США в поддержке демократии на Украине в контексте продления полномочий президента страны Владимира Зеленского. Он поставил под сомнение действия США, учитывая отмену выборов на Украине из-за военного положения.

«Но я думал, мы были там, чтобы „защищать демократию“» — сообщил Маск. Заявление он опубликовал в соцсети X.

Срок полномочий президента истек 20 мая, передает «Ридус». Однако из-за введенного в стране военного положения и всеобщей мобилизации выборы президента в 2024 году были отменены.

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Американский предприниматель Илон Маск выразил иронию по поводу роли США в поддержке демократии на Украине в контексте продления полномочий президента страны Владимира Зеленского. Он поставил под сомнение действия США, учитывая отмену выборов на Украине из-за военного положения. «Но я думал, мы были там, чтобы „защищать демократию“» — сообщил Маск. Заявление он опубликовал в соцсети X. Срок полномочий президента истек 20 мая, передает «Ридус». Однако из-за введенного в стране военного положения и всеобщей мобилизации выборы президента в 2024 году были отменены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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