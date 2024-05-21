Илон Маск высмеял лицемерие США по вопросу Украины

Илон Маск с иронией задумался, какую роль играет США в «защите демократии» на Украине
Американский предприниматель Илон Маск выразил иронию по поводу роли США в поддержке демократии на Украине в контексте продления полномочий президента страны Владимира Зеленского. Он поставил под сомнение действия США, учитывая отмену выборов на Украине из-за военного положения.
«Но я думал, мы были там, чтобы „защищать демократию“» — сообщил Маск. Заявление он опубликовал в соцсети X.
Срок полномочий президента истек 20 мая, передает «Ридус». Однако из-за введенного в стране военного положения и всеобщей мобилизации выборы президента в 2024 году были отменены.
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