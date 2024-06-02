На Пермском тракте с 291-го по 295-й километр в сторону Перми скопилась пробка из машин из-за ремонта дороги и большого транспортного потока. ФКУ «Уралуправтодор» призвал водителей планировать пути объезда участка.
«На автодороге Р-242 с км 291 по км 295 затруднено движение в направлении г. Пермь в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ! Планируйте свой маршрут заранее!» — говорится в telegram-канале трассы «Р-242 Пермь — Екатеринбург».
Объехать участок можно через город Первоуральск, поселок Билимбай и село Первомайское. После этого необходимо будет съехать на 326-й километр и вернуться на Пермский тракт.
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