Пермский тракт встал в глухую пробку. Скрин

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Объехать проблемный участок можно через Первоуральск
Объехать проблемный участок можно через Первоуральск Фото:

На Пермском тракте с 291-го по 295-й километр в сторону Перми скопилась пробка из машин из-за ремонта дороги и большого транспортного потока. ФКУ «Уралуправтодор» призвал водителей планировать пути объезда участка.

«На автодороге Р-242 с км 291 по км 295 затруднено движение в направлении г. Пермь в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ! Планируйте свой маршрут заранее!» — говорится в telegram-канале трассы «Р-242 Пермь — Екатеринбург».

Объехать участок можно через город Первоуральск, поселок Билимбай и село Первомайское. После этого необходимо будет съехать на 326-й километр и вернуться на Пермский тракт.

Пробка образовалась с 291 по 295 километр трассы
Пробка образовалась с 291 по 295 километр трассы
Фото:

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На Пермском тракте с 291-го по 295-й километр в сторону Перми скопилась пробка из машин из-за ремонта дороги и большого транспортного потока. ФКУ «Уралуправтодор» призвал водителей планировать пути объезда участка. «На автодороге Р-242 с км 291 по км 295 затруднено движение в направлении г. Пермь в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ! Планируйте свой маршрут заранее!» — говорится в telegram-канале трассы «Р-242 Пермь — Екатеринбург». Объехать участок можно через город Первоуральск, поселок Билимбай и село Первомайское. После этого необходимо будет съехать на 326-й километр и вернуться на Пермский тракт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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