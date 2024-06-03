Индия не направит на конференцию по Украине чиновников высокого уровня

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Индия не отправит высокопоставленных политиков на конференцию в Швейцарии
Индия не отправит высокопоставленных политиков на конференцию в Швейцарии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Индия не намерена отправлять высокопоставленных чиновников на запланированную 15-16 июня конференцию по украинскому конфликту, которая пройдет в Швейцарии. Об этом пишет издание The Hindustan Times.

«Индия не планирует направлять на запланированную в Швейцарии 15-16 июня конференцию по Украине чиновников высокого уровня», — говорится в материале. Там добавили, что ни премьер-министр Нарендра Моди, ни министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар не будут участвовать в этом мероприятии.

Саммит по украинскому вопросу пройдёт в Швейцарии 15-16 июня. Россия отказалась участвовать даже при официальном приглашении. По словам представителя МИД РФ, на саммите будут продвигать идею перемирия в украинском конфликте на условиях Киева. Китай и Саудовская Аравия также отказались посещать саммит. Основная цель швейцарского саммита — получить поддержку «формулы мира» украинского лидера Владимира Зеленского, которая, по мнению политологов, фактически означает уничтожение России, передает Life

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Индия не намерена отправлять высокопоставленных чиновников на запланированную 15-16 июня конференцию по украинскому конфликту, которая пройдет в Швейцарии. Об этом пишет издание The Hindustan Times. «Индия не планирует направлять на запланированную в Швейцарии 15-16 июня конференцию по Украине чиновников высокого уровня», — говорится в материале. Там добавили, что ни премьер-министр Нарендра Моди, ни министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар не будут участвовать в этом мероприятии. Саммит по украинскому вопросу пройдёт в Швейцарии 15-16 июня. Россия отказалась участвовать даже при официальном приглашении. По словам представителя МИД РФ, на саммите будут продвигать идею перемирия в украинском конфликте на условиях Киева. Китай и Саудовская Аравия также отказались посещать саммит. Основная цель швейцарского саммита — получить поддержку «формулы мира» украинского лидера Владимира Зеленского, которая, по мнению политологов, фактически означает уничтожение России, передает Life. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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