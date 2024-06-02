Саудовская Аравия отказалась участвовать в саммите по Украине без РФ

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Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг саудовской аравии
Саудовская Аравия не будет участвовать в швейцарском саммите без России, пишет DPA Фото:

Саудовская Аравия не планирует посещать грядущий саммит в Швейцарии по украинскому конфликту, так как на заседании не будет представителей из России. Об этом написали в агентстве DPA.

«Саудовская Аравия не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку там не будет представителей России», — говорится в материале. Агентство ссылается на дипломатические источники.

Саммит по украинскому вопросу в Швейцарии пройдет 15—16 июня. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не будет посещать мероприятие, даже если получит официальное приглашение. По ее словам, на заседании будет активно продвигаться идея перемирия на условиях Киева. Вслед за РФ посещать саммит отказался Китай.

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Саудовская Аравия не планирует посещать грядущий саммит в Швейцарии по украинскому конфликту, так как на заседании не будет представителей из России. Об этом написали в агентстве DPA. «Саудовская Аравия не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку там не будет представителей России», — говорится в материале. Агентство ссылается на дипломатические источники. Саммит по украинскому вопросу в Швейцарии пройдет 15—16 июня. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не будет посещать мероприятие, даже если получит официальное приглашение. По ее словам, на заседании будет активно продвигаться идея перемирия на условиях Киева. Вслед за РФ посещать саммит отказался Китай.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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