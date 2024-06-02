Саудовская Аравия отказалась участвовать в саммите по Украине без РФ

02 июня 2024 в 18:52 Размер текста - 17 +

Саудовская Аравия не будет участвовать в швейцарском саммите без России, пишет DPA Фото: Владимир Андреев © URA.RU Саудовская Аравия не планирует посещать грядущий саммит в Швейцарии по украинскому конфликту, так как на заседании не будет представителей из России. Об этом написали в агентстве DPA. «Саудовская Аравия не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку там не будет представителей России», — говорится в материале. Агентство ссылается на дипломатические источники. Саммит по украинскому вопросу в Швейцарии пройдет 15—16 июня. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не будет посещать мероприятие, даже если получит официальное приглашение. По ее словам, на заседании будет активно продвигаться идея перемирия на условиях Киева. Вслед за РФ посещать саммит отказался Китай. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Саудовская Аравия не планирует посещать грядущий саммит в Швейцарии по украинскому конфликту, так как на заседании не будет представителей из России. Об этом написали в агентстве DPA. «Саудовская Аравия не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку там не будет представителей России», — говорится в материале. Агентство ссылается на дипломатические источники. Саммит по украинскому вопросу в Швейцарии пройдет 15—16 июня. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не будет посещать мероприятие, даже если получит официальное приглашение. По ее словам, на заседании будет активно продвигаться идея перемирия на условиях Киева. Вслед за РФ посещать саммит отказался Китай.