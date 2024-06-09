Reuters: Байден и Макрон договорились по замороженным российским активам

09 июня 2024 в 20:11 Размер текста - 17 +

Байден и Макрон договорись о соглашении по использованию активов РФ для помощи Киеву Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Лидеры стран США и Франции договорились по вопросу использования замороженных российских активов. Американский президент Джо Байден и французский глава Эммануэль Макрон пришли к соглашению, согласно которому деньги от активов будут переданы Украине. Об этом пишет Reuters. «Джо Байден заявил, что достиг договоренности с президентом Франции Эммануэлем Макроном об использовании прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине», — говорится в материале Reuters. С начала российской спецоперации на Украине в 2022 году, страны Евросоюза и «Большой семерки» заморозили российские активы. Их стоимость составила около 300 миллиардов евро. Тем не менее страны Европы и США расходятся во мнениях по использованию активов. США хотят, чтобы Украине выдали кредит, который будет погашаться за счет средств от активов РФ. Европа же хочет пустить деньги на поддержку фонда по закупке вооружения. Ранее сообщалось, что Макрон оставался единственным из членов G20, кто еще не договорился с Вашингтоном. В Белом доме не исключили новых заявлений по изъятию активов России, передает RT. При этом Запад пообещал Украине новые миллионы за счет России, сообщает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидеры стран США и Франции договорились по вопросу использования замороженных российских активов. Американский президент Джо Байден и французский глава Эммануэль Макрон пришли к соглашению, согласно которому деньги от активов будут переданы Украине. Об этом пишет Reuters. «Джо Байден заявил, что достиг договоренности с президентом Франции Эммануэлем Макроном об использовании прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине», — говорится в материале Reuters. С начала российской спецоперации на Украине в 2022 году, страны Евросоюза и «Большой семерки» заморозили российские активы. Их стоимость составила около 300 миллиардов евро. Тем не менее страны Европы и США расходятся во мнениях по использованию активов. США хотят, чтобы Украине выдали кредит, который будет погашаться за счет средств от активов РФ. Европа же хочет пустить деньги на поддержку фонда по закупке вооружения. Ранее сообщалось, что Макрон оставался единственным из членов G20, кто еще не договорился с Вашингтоном. В Белом доме не исключили новых заявлений по изъятию активов России, передает RT. При этом Запад пообещал Украине новые миллионы за счет России, сообщает «Национальная служба новостей».