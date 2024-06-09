Пенсионный фонд Норвегии отказался платить Маску 55 млрд долларов

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Илон Маск. stock,  stock, Маск Илон
Норвежский пенсионный фонд не хочет выплачивать Маску 55 млрд долларов Фото:

Государственный пенсионный фонд Норвегии, владеющий 0,98% акционерного капитала Tesla, выразил намерение проголосовать против выплаты бизнесмену Илону Маску вознаграждения в размере 55,8 млрд долларов. Фонд решил присоединиться к консалтинговым фирмам ISS и Glass Lewis в их стремлении заблокировать эту выплату.

«Государственный пенсионный фонд Норвегии заявил, что намерен проголосовать 13 июня в ходе годового собрания акционеров Tesla против выплаты Илону Маску вознаграждения в размере 55,8 млрд [долларов]», — сообщил «Коммерсант». Там же отметили, что норвежский фонд поддерживает предложение акционеров о принятии Tesla политики уважения трудовых прав.

Ранее Tesla утвердила компенсацию Маску в форме акций, но судья в Делавэре посчитал размер пакета несправедливым и назвал его «непостижимой суммой». Суд заблокировал выплату в конце января этого года.

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Государственный пенсионный фонд Норвегии, владеющий 0,98% акционерного капитала Tesla, выразил намерение проголосовать против выплаты бизнесмену Илону Маску вознаграждения в размере 55,8 млрд долларов. Фонд решил присоединиться к консалтинговым фирмам ISS и Glass Lewis в их стремлении заблокировать эту выплату. «Государственный пенсионный фонд Норвегии заявил, что намерен проголосовать 13 июня в ходе годового собрания акционеров Tesla против выплаты Илону Маску вознаграждения в размере 55,8 млрд [долларов]», — сообщил «Коммерсант». Там же отметили, что норвежский фонд поддерживает предложение акционеров о принятии Tesla политики уважения трудовых прав. Ранее Tesla утвердила компенсацию Маску в форме акций, но судья в Делавэре посчитал размер пакета несправедливым и назвал его «непостижимой суммой». Суд заблокировал выплату в конце января этого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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