Общество Пенсионный фонд Норвегии отказался платить Маску 55 млрд долларов 09 июня 2024 в 22:38 Размер текста - 17 + Норвежский пенсионный фонд не хочет выплачивать Маску 55 млрд долларов Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Государственный пенсионный фонд Норвегии, владеющий 0,98% акционерного капитала Tesla, выразил намерение проголосовать против выплаты бизнесмену Илону Маску вознаграждения в размере 55,8 млрд долларов. Фонд решил присоединиться к консалтинговым фирмам ISS и Glass Lewis в их стремлении заблокировать эту выплату. «Государственный пенсионный фонд Норвегии заявил, что намерен проголосовать 13 июня в ходе годового собрания акционеров Tesla против выплаты Илону Маску вознаграждения в размере 55,8 млрд [долларов]», — сообщил « Коммерсант ». Там же отметили, что норвежский фонд поддерживает предложение акционеров о принятии Tesla политики уважения трудовых прав. Ранее Tesla утвердила компенсацию Маску в форме акций, но судья в Делавэре посчитал размер пакета несправедливым и назвал его «непостижимой суммой». Суд заблокировал выплату в конце января этого года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Государственный пенсионный фонд Норвегии, владеющий 0,98% акционерного капитала Tesla, выразил намерение проголосовать против выплаты бизнесмену Илону Маску вознаграждения в размере 55,8 млрд долларов. Фонд решил присоединиться к консалтинговым фирмам ISS и Glass Lewis в их стремлении заблокировать эту выплату. «Государственный пенсионный фонд Норвегии заявил, что намерен проголосовать 13 июня в ходе годового собрания акционеров Tesla против выплаты Илону Маску вознаграждения в размере 55,8 млрд [долларов]», — сообщил «Коммерсант». Там же отметили, что норвежский фонд поддерживает предложение акционеров о принятии Tesla политики уважения трудовых прав. Ранее Tesla утвердила компенсацию Маску в форме акций, но судья в Делавэре посчитал размер пакета несправедливым и назвал его «непостижимой суммой». Суд заблокировал выплату в конце января этого года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям