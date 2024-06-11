Шмыгаль раскрыл сумму, необходимую Украине на восстановление

Для того чтобы Украине полностью восстановить свою инфраструктуру, ей потребуется не менее десяти лет. Причем для этого страна должна будет получать около 30 миллиардов долларов в год. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Прежде всего [для восстановления Украины нужна] финансовая стабильность. Для нас важно, чтобы поддержка партнеров была прогнозируемой, ритмичной и стабильной. Нам нужны внешние инвестиции от наших партнеров. Украина нуждается от 10 до 30 млрд долларов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет», — заявил премьер Украины Шмыгаль в своем telegram-канале.
Россия с начала спецоперации на Украине активно ударяет по энергообъектам страны. К этому привели украинские атаки по Крымскому мосту в 2022 году. Такие удары приводят к тому, что в стране вынуждены выключать свет.
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