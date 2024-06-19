Северокорейцы выстроились в цветах российского флага, встречая Путина. Видео

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Владимира Путина в КНДР встретили массовыми аплодисментами
Владимира Путина в КНДР встретили массовыми аплодисментами Фото:

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе совместной встречи посетили концерт в северокорейской столице Пхеньяне. Встречающие выстроились в цветах российского национального флага.

«Северокорейцы выстроились в виде российского флага, чтобы встретить Владимира Путина», — сообщает РИА Новости. Появление лидеров России и КНДР на мероприятии было встречено громкими аплодисментами.

Владимир Путин 18 июня прибыл в Пхеньян для переговоров с Ким Чен Ыном. Между Россией и КНДР был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, где обе стороны обязались прийти на помощь друг другу в случае возможного нападения на одну из стран. Кроме того, Путин во время встречи подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus, передает «Ридус». 

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Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе совместной встречи посетили концерт в северокорейской столице Пхеньяне. Встречающие выстроились в цветах российского национального флага. «Северокорейцы выстроились в виде российского флага, чтобы встретить Владимира Путина», — сообщает РИА Новости. Появление лидеров России и КНДР на мероприятии было встречено громкими аплодисментами. Владимир Путин 18 июня прибыл в Пхеньян для переговоров с Ким Чен Ыном. Между Россией и КНДР был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, где обе стороны обязались прийти на помощь друг другу в случае возможного нападения на одну из стран. Кроме того, Путин во время встречи подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus, передает «Ридус». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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