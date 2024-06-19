Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе совместной встречи посетили концерт в северокорейской столице Пхеньяне. Встречающие выстроились в цветах российского национального флага.
«Северокорейцы выстроились в виде российского флага, чтобы встретить Владимира Путина», — сообщает РИА Новости. Появление лидеров России и КНДР на мероприятии было встречено громкими аплодисментами.
Владимир Путин 18 июня прибыл в Пхеньян для переговоров с Ким Чен Ыном. Между Россией и КНДР был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, где обе стороны обязались прийти на помощь друг другу в случае возможного нападения на одну из стран. Кроме того, Путин во время встречи подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus, передает «Ридус».
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