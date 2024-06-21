Врач рассказала, какая еда сильнее всего портит зубы

Стоматолог Першина: сладкая и липкая пища вредит зубам
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Зубы больше всего страдают от сладкой пищи, напомнила Ирина Першина
Зубы больше всего страдают от сладкой пищи, напомнила Ирина Першина Фото:

Больше всего зубы страдают от сладкой и липкой пищи, последняя долгое время остается на эмали, что может привести к развитию кариеса. Об этом рассказала врач-стоматолог и ведущая телепередачи «Доктор И» Ирина Першина.

«Зубы больше всего не любят, когда на них оседает сахар… Нужно внимательно относиться к сладкой и липкой пище. Еда, которая плохо смывается слюной и долго держится на эмали, является одним из основных кариесогенных факторов», — сообщила Ирина Першина в разговоре с «Ридусом».

При этом она отметила, что полностью ограничивать себя в сладком не стоит. Однако после каждого употребления эксперт рекомендует почистить зубы и прополоскать рот.

Если человек любит есть ананасы и цитрусовые фрукты, то он может получить гиперчувствительность зубов. Выход один — после приема пищи надо прополоскать рот.

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Больше всего зубы страдают от сладкой и липкой пищи, последняя долгое время остается на эмали, что может привести к развитию кариеса. Об этом рассказала врач-стоматолог и ведущая телепередачи «Доктор И» Ирина Першина. «Зубы больше всего не любят, когда на них оседает сахар… Нужно внимательно относиться к сладкой и липкой пище. Еда, которая плохо смывается слюной и долго держится на эмали, является одним из основных кариесогенных факторов», — сообщила Ирина Першина в разговоре с «Ридусом». При этом она отметила, что полностью ограничивать себя в сладком не стоит. Однако после каждого употребления эксперт рекомендует почистить зубы и прополоскать рот. Если человек любит есть ананасы и цитрусовые фрукты, то он может получить гиперчувствительность зубов. Выход один — после приема пищи надо прополоскать рот.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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