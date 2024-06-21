Врач рассказала, какая еда сильнее всего портит зубы

Больше всего зубы страдают от сладкой и липкой пищи, последняя долгое время остается на эмали, что может привести к развитию кариеса. Об этом рассказала врач-стоматолог и ведущая телепередачи «Доктор И» Ирина Першина.
«Зубы больше всего не любят, когда на них оседает сахар… Нужно внимательно относиться к сладкой и липкой пище. Еда, которая плохо смывается слюной и долго держится на эмали, является одним из основных кариесогенных факторов», — сообщила Ирина Першина в разговоре с «Ридусом».
При этом она отметила, что полностью ограничивать себя в сладком не стоит. Однако после каждого употребления эксперт рекомендует почистить зубы и прополоскать рот.
Если человек любит есть ананасы и цитрусовые фрукты, то он может получить гиперчувствительность зубов. Выход один — после приема пищи надо прополоскать рот.
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