В Красном Луче ввели режим ЧС муниципального уровня из-за взрыва газа

На месте ЧП продолжают работу экстренные службы
На месте ЧП продолжают работу экстренные службы Фото:

На территории города Красный Луч (ЛНР) ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Такое решение принял глава городского округа Сергей Соловьев после того, как в городе из-за взрыва бытового газа обрушилась часть многоквартирного дома. О своем решении Соловьев написал в социальных сетях. 

Провел экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Заслушал доклады о текущей оперативной обстановке. Все службы работают в усиленном режиме. Силы МЧС продолжают разбирать завалы. По итогам заседания Комиссией было принято единогласное решение — ввести на территории муниципального образования режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня», — написал он в telegram-канале. 

В городском округе Красный Луч, расположенном в ЛНР, взорвался бытовой газ в многоэтажном доме. Об этом рассказал глава муниципалитета Сергей Соловьев. По информации оперативных служб региона, повреждены оказались несколько квартир и крыша здания. Людей эвакуировали. Подробности о происшествии — в материале URA.RU. 

