В Москве загорелся башенный кран. Видео

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В Москве вспыхнула кабина башенного крана Фото:

В Москве на одной из строек загорелся башенный кран. По предварительной информации журналистов, пострадавших нет.

«Кран загорелся на стройке в районе Выборгской улицы в Москве», — сообщает 360.ru. Там добавили, что происшествие случилось в районе Выборгской улицы в Москве. По имеющимся данным, жертв и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.

Telegram-канал Shot сообщает, что пожар угрожает перекинуться на соседнее строящееся здание. На место происшествия прибыли сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, чтобы предотвратить распространение огня, передали в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Москве для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило

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В Москве на одной из строек загорелся башенный кран. По предварительной информации журналистов, пострадавших нет. «Кран загорелся на стройке в районе Выборгской улицы в Москве», — сообщает 360.ru. Там добавили, что происшествие случилось в районе Выборгской улицы в Москве. По имеющимся данным, жертв и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано. Telegram-канал Shot сообщает, что пожар угрожает перекинуться на соседнее строящееся здание. На место происшествия прибыли сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, чтобы предотвратить распространение огня, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Москве для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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