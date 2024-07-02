В Москве на одной из строек загорелся башенный кран. По предварительной информации журналистов, пострадавших нет.
«Кран загорелся на стройке в районе Выборгской улицы в Москве», — сообщает 360.ru. Там добавили, что происшествие случилось в районе Выборгской улицы в Москве. По имеющимся данным, жертв и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.
Telegram-канал Shot сообщает, что пожар угрожает перекинуться на соседнее строящееся здание. На место происшествия прибыли сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, чтобы предотвратить распространение огня, передали в telegram-канале.
URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Москве для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило
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